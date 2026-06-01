Inicio / Provincia / Obras en autovía A-92N

Obras en autovía A-92N

Por
No hay comentarios
junio 1, 2026 2:57 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, durante el día 2 de junio, en la autovía A-92N, entre los PPKK 94+000 y 95+000 (T.M. de Chirivel). Por este motivo, será necesario el corte alternativo de carriles en ambos sentidos de circulación. El horario de trabajo previsto será desde las 08:00 h hasta las 20:00 h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

Related Posts

Los jóvenes de Vícar se hacen oír en el IV Encuentro Andaluz de C ...
junio 1, 2026
Arranca la II Ruta de la Tostada de Vícar con más de una docena d ...
junio 1, 2026
El Ayuntamiento de Huércal-Overa solicita al Gobierno ampliar la ...
junio 1, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *