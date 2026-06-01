Las XIV Jornadas Astronómicas de Almería cierran su edición con un indiscutible éxito de participación

Ayuntamiento, Diputación y UAL colaboran de forma conjunta en una iniciativa que se ha convertido en un clásico de la programación del Área de Cultura y en la que han participado cerca de 2.300 personas

Las Jornadas Astronómicas de Almería finalizaron el pasado sábado por la noche su decimocuarta edición, cosechando un nuevo éxito de participación en todas y cada una de las actividades, sumando más de 2.300 participantes. Tanto las cinco conferencias desarrolladas en el Teatro Apolo desde el lunes, 25 de mayo, al viernes, 29 de mayo, todas ellas con localidades agotadas, como en la exposición que se ha podido visitar toda la semana en el Patio de Luces de Diputación con el Planetario de Serón, así como en la noche de observación astronómica del sábado, día 30, en la instalaciones de la Asociación Orión en Retamar El Toyo.

Una nueva confirmación del éxito de este ciclo que está patrocinado por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, bajo la coordinación de Pedro San José y John Beckman.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, recuerda que “es una magnífica noticia que Almería vuelva a mirar más allá del cielo de la mano de algunos de los mejores científicos y expertos internacionales en la materia durante toda una semana. Se trata de una magnífica iniciativa compartida desde el Área, Diputación y la UAL, que es todo un éxito y que nos ha convertido en referente mundial en la materia”.

En palabras del coordinador Pedro San José, “no podemos estar más contentos porque ha ocurrido lo esperado, pero aunque sea lo esperado siempre te agrada verificar que es así. Lo mismo que ha ocurrido en los últimos años, todas las conferencias en el Apolo se llenaron abajo y arriba, las cinco conferencias, incluso en la primera del premio Nobel Brian Smith hubo que cerrar el Teatro Apolo ya completo por razones de aforo y se quedó bastante gente sin poder entrar”. Este éxito hizo que cada día la espera se iniciaría desde una hora antes del inicio.

Como apunte a destacar este año, Pedro San José destaca que “este año hemos notado presencia de más gente joven, más cantidad que otros años, o sea que nos ha agradado mucho ver que tenemos un público fiel pero que se incorporó gente nueva y gente joven, lo que a su vez garantiza el interés de las jornadas a largo plazo”. En lo que respecta al Planetario, en las sesiones han participado un total de 552 personas, “ha habido sesiones para niños, desde niños de 4 o 6 años hasta ya jubilados, un éxito completo, muy atractiva la actividad”.

En cuanto a la noche de observación de estrellas en Orión, en Retamar, “fue una fiesta como siempre inolvidable. Se sacaron telescopios, había mucha gente desde muy temprano, desde casi antes de que se pudiera ver, porque era todavía casi de día en el crepúsculo y pararon alrededor de 300 personas”, concluye Pedro San José que, como siempre, ya ha empezado a trabajar en la programación de la siguiente edición en la que ya ha confirmado que habrá nuevos premios Nobel.