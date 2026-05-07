El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Cámara de Comercio firman un convenio para impulsar el tejido empresarial local

Patricia López Rojas

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería, Jerónimo Parra, han suscrito un convenio de colaboración estratégica destinado a fortalecer el crecimiento económico y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y emprendedores del municipio.

Este acuerdo tiene como eje central el desarrollo y consolidación de la Delegación Cameral ubicada en las propias instalaciones del Ayuntamiento (Avda. Guillermo Reyna 7). A través de esta oficina de proximidad, se ofrecerán servicios integrados que faciliten el acceso a información, ayudas públicas, formación y asesoramiento técnico especializado sin necesidad de que los empresarios locales se desplacen a la sede central.

El convenio permitirá ejecutar un ambicioso plan de actividades que incluye la dinamización comercial, coordinación de campañas específicas, asesoramiento directo, apoyo al emprendimiento, formación y digitalización.

El alcalde Domingo Fernández ha destacado el valor estratégico de contar con una presencia permanente de la Cámara en el municipio, «con la firma de este convenio, reforzamos nuestra apuesta por los autónomos y pymes de Huércal-Overa. La oficina de proximidad es una herramienta de primer nivel para que nuestro tejido empresarial sea más competitivo, innovador y capaz de generar empleo de calidad. Queremos que cada emprendedor sienta que tiene a su disposición los recursos de la Cámara aquí mismo, en su Ayuntamiento».