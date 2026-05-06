Primark invertirá más de 85 millones de euros en España y Portugal 

La inversión combina la apertura de nuevas tiendas y la renovación de otras ya existentes en toda la Península IbéricaEn España, donde Primark celebra su 20º aniversario, se destinarán 40 millones de euros a la remodelación de once tiendas y la apertura de una nueva en Talavera de la ReinaLa inversión incluye la remodelación de la tienda del Centro Comercial Gran Plaza en Roquetas de Mar La expansión en ambos países creará más de 300 nuevos puestos de trabajo en el sector retail

Primark, la compañía internacional de moda, ha anunciado hoy una inversión de más de 85 millones de euros en España y Portugal, lo que refuerza su compromiso a largo plazo con estos mercados. A través de un programa de nuevas aperturas y renovación de tiendas, Primark seguirá creando fantásticos espacios comerciales, donde los clientes podrán disfrutar de lo mejor en moda, belleza, artículos para el hogar y productos básicos para el día a día, todo ello a precios asequibles. En 2026 se cumplen 20 años desde que Primark abrió su primera tienda en España, en Plenilunio, Madrid. Durante las últimas dos décadas, la compañía ha consolidado su presencia, alcanzando las 67 tiendas y convirtiéndose en un destino habitual en los principales centros y calles comerciales de todo el país. Tras haber establecido su presencia a nivel nacional y haber forjado relaciones muy sólidas con las comunidades locales y los clientes, Primark se centra ahora en reinvertir y mejorar su actual parque inmobiliario para satisfacer las expectativas de sus clientes, en constante evolución. Para celebrar este hito, Primark invertirá 40 millones de euros en tiendas nuevas y existentes, para garantizar que sus clientes sigan disfrutando de una experiencia de compra excepcional. Se reformarán y actualizarán once tiendas en todo el país en: Albacete, Algeciras, Cartagena, Cornellà de Llobregat, Fuengirola, Pamplona, Roquetas de Mar, Santander, Santiago de Compostela, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. La compañía también ha anunciado la apertura de una nueva tienda en Talavera de la Reina, que se inaugurará en los próximos meses en el Centro Comercial Los Alfares. Se trata de la tienda número 68 de Primark en España y la segunda en la provincia de Toledo. Las once renovaciones reflejan la estrategia de Primark de reinvertir en sus tiendas para ofrecer la mejor experiencia a sus clientes. Las mejoras incluirán una distribución del espacio optimizada, una decoración renovada y un diseño moderno acorde con el concepto de tienda más reciente, así como la introducción de cajas de autopago. En Portugal, Primark invertirá 45 millones de euros en la apertura de cuatro nuevas tiendas en Oporto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco y Setúbal, además de la ampliación de su popular tienda Forum Coimbra. Esta inversión refleja el crecimiento continuo en un mercado en el que la compañía lleva 17 años consolidando su presencia y creando una sólida base de clientes atraída por su combinación de artículos básicos de uso diario y las últimas tendencias en moda. Destaca la primera tienda de Primark a pie de calle en Portugal, que se ubicará en el emblemático edificio Palladium de la Rua de Santa Catarina, la principal calle comercial de Oporto. Carlos Inácio, director general de Primak Iberia, comenta: “Este es un momento histórico para Primark en la Península Ibérica: esta inversión refleja nuestra confianza en estos mercados y nuestro compromiso a largo plazo con España y Portugal. En España, al celebrar 20 años desde nuestra primera tienda, estamos orgullosos de la conexión que hemos forjado con nuestros clientes y comunidades. Ahora nos centramos en invertir en nuestras tiendas existentes para garantizar que seguimos ofreciendo una experiencia de compra excepcional durante muchos años. En Portugal, donde la compañía sigue creciendo en popularidad, estamos aprovechando el impulso reciente para ampliar nuestra presencia y llegar a nuevas ubicaciones”. Cada nueva tienda genera oportunidades de empleo para la comunidad local, y esta inversión creará más de 300 nuevos puestos de trabajo en toda la Península Ibérica. La mayoría de estos empleos se destinarán a nuevas aperturas de tiendas e incluirán una combinación de posiciones a tiempo completo y parcial para dependientes (retail assistants) y puestos directivos. Los candidatos interesados pueden solicitar su plaza a través de la página web de empleo de Primark.El anuncio de esta inversión se suma al crecimiento continuo de Primark en la Península Ibérica. En 2022, la compañía anunció una inversión de 100 millones de euros en España, que incluía ocho nuevas tiendas, una ampliación y la actualización de tiendas existentes. En Portugal, se anunció una inversión de 40 millones de euros en 2024, que incluía cuatro nuevas tiendas y una ampliación. Desde estos anuncios, Primark ha abierto aún más tiendas y completado nuevas reformas, consolidando aún más su presencia de cara a las aperturas de tiendas el próximo año.