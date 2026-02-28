El Ayuntamiento entregará los Galardones 8M a ocho mujeres comprometidas y brillantes el próximo 5 de marzo

Serán reconocidas Rosa García-Malea, Argar, URA Femenino, Rosa Galán, Vera GRV, María José Gómez, Susana Lirola y Fátima Pérez

Si este año el lema municipal por el Día Internacional de la Mujer es ‘Conéctate a la igualdad: Hacerla real también está en tu mano’, las ocho premiadas con los ‘Galardones 8M’ simbolizan claramente este mensaje en sus ámbitos de trabajo. El Ayuntamiento de Almería premiará la trayectoria profesional de Rosa García-Malea, piloto del Ejercito del Aire; la solidaridad de la asociación Argar; el trabajo en el ámbito deportivo de Unión Rugby Almería Femenino; a la comunicadora Rosa Galán; la investigación de María José Gómez; en cultura a la cantante urbana Vera GRV; en emprendimiento a la diseñadora Susana Lirola; y en lucha por la igualdad a Fátima Pérez, catedrática de Derecho Penal.

El acto se desarrollará el próximo jueves, día 5, a las 18:30 h., en el Salón Noble de las Casas Consistoriales. La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, afirma que “ese día celebraremos uno de los momentos más importantes, el Acto Institucional de entrega de Galardones 8M reconociendo trayectorias ejemplares en ámbitos como la cultura, el deporte, la investigación o la lucha por la igualdad”. La ceremonia contará con la música de dos jóvenes artistas que estudian en el Conservatorio Profesional de Música: Celia Ortega y Elora Cazorla. También se procederá, previamente, en el mismo acto, a la lectura de la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las premiadas en los Galardones 8M son, en trayectoria profesional, Rosa García-Malea. Piloto del Ejército del Aire y del Espacio. Es la primera mujer española en volar un caza de guerra F-18 (en 2007) y en acceder a la prestigiosa Patrulla Águila del Ejército del Aire y del Espacio (en 2017). En solidaridad, la Asociación Argar. “Es una asociación fundada en 1995, y que se dedica al apoyo de niños y niñas con cáncer y sus familias en Almería. Su compromiso representa un ejemplo de solidaridad y ayuda a la comunidad, con el objetivo de humanizar la atención al cáncer infantil y promover el bienestar integral de los menores y sus familias”, afirma Paola Laynez. En deporte, Unión Rugby Almería Femenino. “El equipo femenino de Unión Rugby Almería representa el crecimiento y la consolidación del rugby femenino en la provincia”. Forma parte de la estructura del Club desde su fundación en el año 2013, aunque fue en 2005 cuando iniciaron su andadura los primeros equipos femeninos de rugby en Almería. Sus jugadoras destacan por su compromiso, esfuerzo y espíritu de equipo. Contribuyen a visibilizar el papel de la mujer en el deporte y a fomentar la igualdad.

De la misma manera, en comunicación y difusión, la premiada es Rosa Galán. Periodista, desarrolla su actividad en el ámbito de la comunicación, participando en la difusión de contenidos informativos y sociales desde hace más de 30 años. “Gracias a su programa “Vivir la Provincia”, ha dado voz a Asociaciones de Mujeres, colectivos vulnerables, iniciativas rurales, proyectos sociales y culturales”. En investigación, María José Gómez. Investigadora en Química Analítica en la Universidad de Almería, especializada en análisis ambiental y alimentario. Su trabajo científico ha tenido un importante impacto internacional, situándola entre las 500 investigadoras más influyentes según rankings especializados. En cultura y educación, Vera GRV. Cantante almeriense que se ha consolidado como una de las voces emergentes más relevantes de la música contemporánea en España. Su propuesta artística destaca por el compromiso de sus letras, la capacidad de reinventar sonidos y la autenticidad de su estilo. Ha sido nominada a los Latin Grammy 2025 por su videoclip “Cura pa’mi alma”.

Los dos últimos premios son, en categoría de Emprendimiento, Susana Lirola. Más de 30 años dedicados al diseño de ropa y complementos adaptados a las tecnologías actuales. Creadora de una escuela de formación hace casi diez años, fomentando el autoempleo femenino. Y en Lucha por la igualdad, Fátima Pérez. Decana de la Facultad de Derecho y catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Almería. Doctora en Derecho, miembro de distintos grupos de investigación de carácter nacional e internacional.

Esta ceremonia se enmarca en el amplio programa elaborado desde el Área de Familia, Inclusión e Igualdad con motivo de Día Internacional de la Mujer. Paola Laynez ha explicado que “para el Ayuntamiento de Almería, esta efeméride no es simplemente una conmemoración en el calendario, sino una reafirmación de nuestro compromiso firme y transversal con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Para nosotras, la igualdad no es un discurso puntual, es una política pública sostenida en el tiempo”.