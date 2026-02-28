La Banda de Tambores y Cornetas Santa Cruz inicia la celebración de su 30º aniversario unida a la tradición y cultura de Almería

La concejala Eloísa Cabrera asiste al acto, celebrado en el Claustro de la Catedral, donde se ha presentado el logotipo y cartel de la efeméride

La Banda de Tambores y Cornetas Santa Cruz ha presentado la programación para celebrar su 30º aniversario de compromiso con la música, la tradición y la cultura de la ciudad de Almería. La concejala delegada del Área de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, ha asistido esta mañana, en representación municipal, al acto celebrado a partir de las 12.30 horas en el Claustro de la Catedral de la Encarnación de Almería.

El presentador del acto ha sido Javier Morales Alarcón, quien ha destacado que “es un orgullo que Almería tenga esta banda” y que la formación haya querido celebrar su aniversario en “esta iglesia fortaleza, que es la iglesia de todos los almerienses”. Asimismo, ha subrayado que la conmemoración supone “una nueva página en la historia de nuestra ciudad en forma de melodías de las cornetas y tambores de Santa Cruz”.

El acto se ha estructurado en cuatro bloques diferenciados. En la primera parte ha tenido lugar la presentación oficial y la interpretación de la marcha ‘Virgen del Patrocinio’, obra de Israel Jiménez Chozas, considerada uno de los grandes clásicos del repertorio andaluz de cornetas y tambores y pieza emblemática en los inicios de la banda.

La segunda parte ha estado dedicada a la presentación del logotipo oficial del XXX Aniversario, obra del diseñador gaditano Jesús Gómez, natural del Puerto de Santa María de Cádiz, músico-percusionista cofrade, diseñador gráfico y jefe de comunicación de la agrupación musical La Sentencia desde 2020, además de realizador y reestructurador de más de 65 escudos del panorama nacional, incluyendo hermandades, asociaciones, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores, entre otras.

El logotipo ha sido descubierto por la concejala Eloísa Cabrera junto al director de la formación, José Antonio Expósito Sánchez. Tras su presentación, la banda ha interpretado las marchas ‘Añoranza’, de Manuel Jesús González Hernández, y ‘Al Amor’, de Rafael Vázquez Mateo, esta última dedicada a la Hermandad del Amor de Almería, con la que la formación mantiene un estrecho vínculo desde su fundación.

Durante este acto, el presentador también ha hecho alusión a la colaboración de la banda con la Catedral para contribuir a la restauración de su órgano, aunando patrimonio musical pasado y presente, así como la confirmación de que la banda de la Santa Cruz abrirá musicalmente la procesión del Corpus Christi de este año en la ciudad.

La tercera parte del acto ha estado centrada en la presentación del cartel conmemorativo del XXX Aniversario, obra del artista almeriense Juan Miguel Ojeda Rubí, quien ha explicado los elementos simbólicos de la creación, entre ellos la presencia la cruz, el ‘Sol de Villalán’ y los colores corporativos rojo, negro y dorado.

Juan Miguel Ojeda, natural de Roquetas de Mar, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Santa Isabel de Hungría de Sevilla desde 2010, realizando multitud de trabajos pictóricos dentro del mundo cofrade, como el cartel anunciador de la estación de penitencia del Carmen Doloroso de Sevilla en 2016, o ya en 2017 los carteles de la Semana Santa de Villanueva de Ariscal, el cartel del 25 aniversario de la Hermandad de la Flagelación de Ciudad Real, o el cartel de la primera salida procesional de la Virgen del Mar de Sevilla, entre otros.

En la ciudad de Almería también hay huella de multitud de trabajos de su autoría, como las papeletas de sillo para la Hermandad de la Macarena de la Ciudad, de la que es hermano, realizando también la orla anunciadora de los cultos de la Corporación de la Plaza de Toros, para quien también realizó el cartel de la Semana Santa en 2021. También, el cartel del Cuarto Centenario del Santísimo Cristo de la Expiración de Adra o el cartel de la Semana Santa de Adra. En este pasado 2025 también realizó el cartel del 25 aniversario de nuestro Padre Jesús de las Penas de la Hermandad de la Estrella de nuestra ciudad.

Actualmente, es asesor artístico de la Hermandad del Carmen de Balerma, además de realizar los adornos florales para hermandades como la Borriquita, la Macarena, las Angustias, el Amor, la Hermandad del Cristo de la Expiración de Adra o los Pasos de la Sagrada Resurrección de la misma ciudad. Un artista almeriense, orgulloso de su ciudad y de sus tradiciones, que ha vuelto a plasmar a través de su pintura una efeméride de la ciudad.

Tras sus palabras, la formación ha interpretado ‘Pastora, Reina y Madre’ y ‘Lágrimas de María’, ambas de José María Sánchez Martín. Finalmente, el acto ha concluido con la entrega de recuerdos a distintas personas vinculadas a la trayectoria de la banda y la interpretación del Himno de Andalucía, poniendo el broche a una jornada cargada de emoción y simbolismo.

Tres décadas de historia musical

Durante la presentación se ha recordado que la Banda de Tambores y Cornetas Santa Cruz nació en 1996, tras la iniciativa de antiguos componentes de la extinta banda de la Macarena, realizando su primera actuación pública en 1997 en un certamen celebrado en el Auditorio de la Universidad de Almería. Desde entonces, la formación ha consolidado un estilo propio y ha representado el nombre de Almería en distintos certámenes andaluces.

La música del acto ha estado dirigida por Pedro Antonio García Fernández, mientras que la presentación corrió a cargo del citado Javier Morales Alarcón, quienes han guiado una ceremonia que ha reunido a autoridades civiles, eclesiásticas, representantes de hermandades y formaciones musicales, así como antiguos componentes de la banda y una gran cantidad de público.