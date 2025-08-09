El Castillo de Guardias Viejas acoge la exposición ‘El eco de una década de arte’ de Plácido Martínez

El Castillo de Guardias Viejas ha abierto sus puertas a la exposición ‘El eco de una década de arte’, del artista almeriense Plácido Martínez.

La concejala de Cultura, Elena Gómez, ha visitado la muestra junto al autor, recorriendo una selección de obras creadas a partir de distintas técnicas pictóricas y a través de las que el artista refleja el trabajo que ha desarrollado durante una década.

Así, entre las obras que se pueden recorrer a lo largo de la muestra se encuentran óleos, acrílicos, acuarelas, dibujo, grabados calcográficos, planchas de zinc, cobre, metacrilato, fotopolímero, linóleo, litografía y serigrafía, además de técnicas mixtas.

La edil de Cultura ha destacado “la pasión y el arte que desprende cada trabajo de Plácido Martínez, en los que además destaca la potencia que imprime en los juegos de color que utiliza en sus obras”.

Así, Elena Gómez, ha invitado a ejidenses y visitantes a recorrer esta exposición que estará disponible hasta el próximo 31 de agosto en horario de apertura del Castillo de Guardias Viejas, de martes a domingo, de 10 a 21 horas.

La muestra ‘El eco de una década de arte’ nace con motivo de los diez años que cumple Dall Villa Art, el espacio creativo que Plácido Martínez abrió tras llegar a El Ejido y desde el que despliega toda su pasión por la pintura y el grabado calcográfico.

Dall Villa Art ha sido reconocido por la Junta de Andalucía como ‘Punto de Interés Artesanal’, donde imparte clases de pintura a niños y adultos.

Martínez ha participado en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas y ha realizado exposiciones individuales y colectivas en El Ejido, Adra, Almería, Mojácar, Estepona, Archidona, Málaga, Marbella, Italia, Luxemburgo, París, Cologne, Mónaco, Barcelona, Sotogrande, Madrid y varios espacios especiales como el Museo de Arte de Almería y el Museo Arqueológico de Almería.

Nacido en Teruel, pero de ascendencia almeriense, titulado por la Escuela de Artes de Almería en Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación, es un artista polifacético. En sus trabajos hace uso de planchas de diversos materiales como el zinc, cobre, metacrilato, linóleo, madera, planchas de fotopolímero y en general cualquier material con el que pueda experimentar para conseguir el resultado esperado.