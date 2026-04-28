El CICA de Antas muestra el universo más íntimo de Francisco Ávila en una exposición antológica

El Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas (CICA) inaugura este jueves, 30 de abril, una exposición del artista local Francisco Ávila.

La muestra es un recorrido antológico por los más de 60 años de producción pictórica de Ávila. Consta de una treintena de lienzos, la mayoría tratados al óleo, pero también con otras técnicas, como los primeros dibujos al carboncillo elaborados durante sus años de alumno en la Escuela de Bellas Artes de Murcia.

‘La emoción de la luz: El universo íntimo de Francisco Ávila’ es el título de la exposición. La elección no puede ser más oportuna, ya que, tras los primeros carboncillos y una época tenebrista primigenia, en que la obra de Ávila rendía tributo evidente a su admirado Goya, el estilo del pintor antuso se rinde a la influencia de un Sorolla solar y un Antonio López, hábil cazador de los infinitos matices de la luz natural.

“Pintar consiste en aprender cómo funciona la naturaleza, y yo la comprendí con 33 años”, sostiene Ávila después de cumplir 78.

Una curiosidad desbordante y el amor a la pintura le hizo superar su timidez. A pesar de su natural retraimiento, Francisco Ávila no dudó en visitar a otros pintores que consideraba maestros, como Perceval, Gómez Abad, Muñoz Barberán o Manuel Avellaneda. No llegó a conocer a Ginés Parra, pero iba a contemplar sus cuadros allí donde se enteraba que estaban.

No ha sido muy prolífico exponiendo su obra al público, porque optó por dedicar su tiempo a sacar adelante a la familia y a la aviación, su otra gran afición, campo en el que ha llegado a diseñar y construir un helicóptero. No olvida la que montó en el Salón de Unicaja en Almería, en la que vendió 15 de los 60 cuadros expuestos. El conocido galerista Trino Tortosa quiso comprarle el resto, pero no accedió.

Y hablando de su familia, este es precisamente el motivo central de su obra. Son figuras realistas, la mayor parte de las veces de espaldas, con paisajes difuminados y luminosos al fondo, que podrían recordar la manera de ver la naturaleza de Antonio López o Leonardo Da Vinci.

El pintor y poeta Ignacio Martín Cuadrado, que presentará al artista antuso en la inauguración de la exposición, apunta que “Francisco Ávila es una persona polifacética, una mezcla entre artista y científico. Estudioso de la luz y colores de nuestra tierra, investiga y aplica diferentes teorías y técnicas en sus obras, cargadas de tonos pastel, colores suaves, atenuados, de baja saturación, no vibrantes, pero repletos de luz”.

“Sus cuadros, de gran variedad temática, con claras referencias a su tierra y sus propias vivencias, evocan calma, frescura, delicadeza, sensibilidad, ambientes acogedores, recuerdos y, sobre todo, luminosidad”, concluye Martín Cuadrado.

“Para Antas -agrega el alcalde, Pedro Ridao- es un tesoro contar con un vecino como Francisco Ávila, un hombre callado, pero siempre dispuesto a colaborar en lo que se le pida y en lo que no, y presto en todo momento a compartir todo lo que sabe, que no es poco, en los talleres donde enseña las técnicas que ha aprendido de otros maestros o de sus propios errores. Ávila es, en suma, un creador al alcance de todo el que quiera acercarse al maravilloso mundo de la pintura”.

La exposición podrá contemplarse desde su inauguración, el jueves 30 de abril a las 20:00, en la Sala Schubart del CICA de Antas, hasta el 31 de mayo.