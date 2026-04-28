“Una casa de película”, conferencia este jueves en la Casa del Cine

El historiador Francisco Verdegay hará un recorrido a través de la historia de este edificio

“Todo comenzó hace 160 años”, dice Francisco Verdegay, de Amigos de la Alcazaba y el autor de la Memoria Histórica de este edificio, al que algunos conocieron como Cortijo Romero, Finca de Santa Isabel, casa de los Beatles y sus vecinos siempre la llamaron “la Torre”. Una historia de la saga familiar de los Balmas, que comienza hace cinco generaciones, cuando en 1840 llega a Almería el patriarca Miguel Balmas.

Este será el punto de inicio de la conferencia que el próximo jueves, 30 de abril, ofrecerá el historiador, directivo de Amigos de la Alcazaba, en la Casa del Cine. Será a las 18.45 horas y con entrada libre hasta completar aforo, organizado por Casa del Cine, el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería y la asociación Amigos de la Alcazaba

El edificio, “construido y ampliado en tres momentos de nuestra historia, era un tipo de vivienda que la burguesía almeriense construía a las afueras de la ciudad (como los cortijos de Fischer o Góngora), buscando el contacto del campo y la libertad de levantar arquitecturas pintorescas, imposibles en la ciudad por la “dictadura estética” de Trinidad Cuartara”, avanza Verdegay.

Pero “la arquitectura no es solo formas y materiales. También son depósitos de tiempo y memoria. Cuando un edificio se “llena” de historia, la arquitectura se convierte en un relato histórico”, subraya Francisco Verdegay.

Y el relato de la “Torre” es el de una “casa de película”, por los personajes que forman parte de su historia. Cuando parecía que todo había acabado acababa surgieron los personajes del cine (como Sam Spiegel, David Lean, Peter O´Toole, Maurice Ronet, Fassbinder, Wanamaker, Yul Brynner…) y el “beatle” John Lennon.

Y cuando parecía que todo se lo llevaba el viento, la Torre renació en todo su esplendor para convertirse en la Casa del Cine.