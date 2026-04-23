El Centro Andaluz de la Fotografía presenta ‘Reencuentro’, de Cristóbal Manuel Sánchez, dentro del ciclo ‘Tránsitos’ en la Sala Jorge Rueda

La exposición, que podrá visitarse del 24 de abril al 24 de mayo, propone un regreso visual al paisaje almeriense desde la memoria y la extrañeza

El Centro Andaluz de la Fotografía de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), presenta ‘Reencuentro’, un proyecto que supone la primera exposición en Almería del fotógrafo almeriense Cristóbal Manuel Sánchez. La muestra se inscribe en el programa ‘Tránsitos’ en la Sala Jorge Rueda y podrá visitarse del 24 de abril al 24 de mayo.

‘Reencuentro’ presenta la segunda producción propia en fotoquímico de las cuatro que el CAF encargó el año pasado tras inaugurar su nuevo laboratorio de analógico. La muestra plantea un retorno al paisaje almeriense desde la distancia y la memoria. Cuatro décadas después de sus primeras incursiones fotográficas en este territorio, Sánchez vuelve sobre un entorno que marcó el inicio de su trayectoria, abordándolo ahora desde una mirada reposada, alejada de la urgencia del fotoperiodismo que ha definido gran parte de su carrera.

El director del CAF, Juan María Rodríguez, señala que “este proceso de reencuentro, las imágenes articulan una reflexión sobre la extrañeza y la pertenencia. Como señalaba Diane Arbus, la cámara permite asomarse a la ajenidad de los otros; en este caso, esa distancia se proyecta también sobre el propio territorio. El paisaje, aun siendo reconocible, se presenta como un espacio de alteridad, donde lo familiar adquiere una dimensión nueva”.

Realizadas con los mismos procedimientos técnicos que el autor empleaba en sus inicios —cámara analógica, película y positivado tradicional—, las fotografías construyen un recorrido en blanco y negro por un territorio de fuerte carga simbólica. En ellas emergen presencias —figuras humanas, animales, vestigios materiales— que habitan un paisaje atravesado por la desolación, la belleza y el extrañamiento. Se trata de una serie que se sitúa entre la observación y la evocación, donde el tiempo, la transformación del territorio y la experiencia personal del autor confluyen en una narrativa visual de gran intensidad.

Más allá de la muestra

Además, el sábado 25 de abril, a las 19:00 horas, tendrá lugar un encuentro en torno a la exposición entre los fotógrafos Cristóbal Manuel Sánchez y Ricardo Martín (Granada, 1953). Esta conversación entre el autor de ‘Reencuentro’ y Martín, destacado fotógrafo de la Transición, además del equipo fundacional del diario El País, y que ahora mismo protagoniza ‘Sostener la mirada’, otra exposición del CAF en la Alcazaba de Almería, supone el diálogo entre dos de los más destacados fotoperiodistas andaluces de las últimas décadas.

Este fin de semana, el Centro acoge también el programa ‘Sur Danza’, con ‘Danzas Blancas’, de Helena Martos, y ‘Pies de gallina’, de Luna Sánchez. Será el día 26, a partir de las 12:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Por otra parte, esta tarde, a las 19:00 horas se presenta ‘Misión Almería’, una selección de imágenes realizadas por los socios de la Asociación de Fotógrafos Almerienses El Cabo en Fotos. Esta propuesta se inscribe en el contexto de ‘Misión Andalucía’, en exhibición hasta el 24 de mayo, que plantea una mirada colectiva sobre el territorio andaluz a través de la fotografía contemporánea, para poner en valor tanto la diversidad paisajística como las narrativas locales construidas desde la ciudadanía.

Sobre el autor

Cristóbal Manuel Sánchez (Almería, 1960) ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el diario El País, donde trabajó entre 1985 y 2022, cubriendo información nacional e internacional.

Ha sido responsable de la edición gráfica de los suplementos Tentaciones, El Viajero y El Espectador, y redactor jefe de Fotografía entre 2018 y 2022. Su trabajo ha sido publicado en numerosos medios internacionales.

En 2011 recibió el Premio Ortega y Gasset de fotoperiodismo por una imagen realizada el año anterior durante la cobertura del terremoto de Haití. En la actualidad, desarrolla proyectos personales y colabora como docente en el máster de periodismo de El País.