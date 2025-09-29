El Centro de Lenguas de la UAL arranca actividad e incluye cursos gratuitos de acreditación para grado

Esta novedad se suma a la oferta de sus cursos cuatrimestrales y anuales habituales de inglés, español, francés y alemán que fomentan en plurilingüismo

El Centro de Lenguas de la Universidad de Almería ha arrancado este lunes el nuevo año académico con la apertura de sus cursos cuatrimestrales y anuales. Además de su oferta habitual de idiomas (inglés, español, francés y alemán), el Centro pone en marcha importantes iniciativas destinadas a fomentar el plurilingüismo en toda la comunidad universitaria.

Como parte de sus acciones estratégicas, el Centro de Lenguas estrena cursos gratuitos de acreditación de idiomas dirigidos a estudiantes matriculados en estudios de grado durante el curso 2025-2026. Esta iniciativa tiene como objetivo principal promover el conocimiento de un segundo idioma y facilitar la acreditación de la competencia lingüística, un requisito esencial para la obtención del título de grado.

Estos cursos y los exámenes oficiales de acreditación se imparten en el propio Centro de Lenguas y están financiados conjuntamente por todas las facultades y la Escuela Superior de Ingeniería, así como por Gerencia y el Vicerrectorado de Grados e Innovación Docente de la UAL.

Tras el éxito de la primera convocatoria, el Centro de Lenguas ha adelantado que habrá una segunda convocatoria en el mes de diciembre para los cursos gratuitos que se impartirán durante el segundo cuatrimestre.

Además, continuando con el compromiso con la formación avanzada, los estudiantes de doctorado de la UAL podrán cursar gratuitamente cualquier idioma en el Centro de Lenguas, gracias al apoyo de EIDUAL, que un año más apuesta por esta importante iniciativa.

Por otro lado, mantiene su amplia oferta de exámenes de acreditación oficial de idiomas para todas las personas interesadas en certificar su conocimiento de español, italiano, inglés o francés, con convocatorias y fechas disponibles todos los meses del año.

Además de la formación académica, las actividades culturales continuarán siendo una seña de identidad del centro. La programación para este cuatrimestre incluye encuentros con autores, celebraciones de lenguas y culturas, e intercambios lingüísticos, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje y promoviendo la inmersión cultural.