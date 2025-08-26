El Club de Mar enseña la pesca responsable a niños y niñas con el 19º Concurso ‘Captura sin muerte’

Más de 80 inscritos, con edades entre 4 y 14 años, participan en la modalidad de pesca deportiva sin muerte, donde también se les ha concienciado sobre la importancia del respeto por el medio marino

En una ciudad costera como Almería se deben fomentar los deportes vinculados con el mar y que, a su vez, respetan el medio marino. Es lo que realiza el Club de Mar cada año con el Concurso Infantil de Pesca ‘Captura sin muerte’, que ha llegado a su edición número 19 en el programa de la Feria Deportiva.

Organizado por la sección de pesca del propio Club y coordinado por Rafael Rodríguez García, directivo responsable de dicha sección, el torneo ha reunido a 80 niños y niñas de entre 4 y 14 años, distribuidos entre los muelles 1, 2 y 3 del recinto del Club de Mar. El desarrollo de la actividad ha sido posible gracias a la implicación de 15 personas voluntarias que han velado por la seguridad y el buen ambiente durante toda la jornada.

Este concurso, basado en la modalidad de pesca deportiva sin muerte, busca inculcar desde edades tempranas el respeto por el entorno marino y la práctica deportiva responsable. Los más pequeños han demostrado ilusión, destreza y un gran compromiso con el cuidado del mar.

Durante el evento, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, visitó las instalaciones del Club, conversó con las familias y compartió momentos con los jóvenes participantes, valorando muy positivamente este tipo de iniciativas.

El Club de Mar de Almería, como entidad organizadora y anfitriona, reafirma así su apuesta por el deporte base, la educación ambiental y el disfrute del mar en familia, dentro del espíritu festivo de la Feria de Almería 2025