Policía Nacional y Guardia Civil desmantelan un grupo criminal dedicado a “vuelcos” de droga

A los seis detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal

En Murcia y Ricote el registro de dos inmuebles se ha saldado con la incautación de marihuana, teléfonos móviles, dinero y básculas para el pesaje de la droga

En un zulo localizado en una zona de monte de Ulea, se localizaron dos fusiles de guerra, abundante munición, chalecos policiales, pasamontañas y placas de matrículas falsas

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado la operación “Vistrelil-Escorpion,” una investigación dirigida a desmantelar un grupo criminal dedicado a los conocidos como “vuelcos” de droga, que ha culminadocon la detención de seis personas como presuntas autoras de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en julio del pasado año, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de un tiroteoocurrido en una zona residencial de la pedanía murciana de Guadalupe. A plena luz del día, un hombre fue asaltado por varios individuos que esgrimían armas de fuego. Después de amenazarlo le sustrajeron unas bolsas de grandes dimensiones que contenían sustancias estupefacientes.

Ya en el mes de marzo, la Guardia Civil recibió aviso por un supuesto tiroteo en un domicilio de Archena (Murcia).Una persona encapuchada había entrado a la vivienda con un fusil de asalto con el que disparó al morador. La víctima resultó herida de gravedad.

Ambos ilícitos presentaban una serie de coincidencias por lo que Policía Nacional y Guardia Civil continuaron la investigación de forma conjunta.

Un zulo en el monte de Ulea

Las pesquisas practicadas por ambos cuerpos policiales permitieron localizar un “zulo” en una zona de monte de la localidad de Ulea donde los agentes se incautaron de dos armas de fuego de guerra preparadas para su uso con múltiples cargadores, abundante munición, un chaleco identificativo de Guardia Civil, luces prioritarias de color azul y una linterna de señalización.

Estos elementosserían los utilizados durante los “vuelcos” para hacerse pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma los asaltantes reducían la capacidad de reacciónde las víctimas que son a su vez, delincuentes vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes.

La explotación de la operación se llevó a cabo en los municipios de Murcia y Ricote donde tras el registro de dos domicilios, Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron a tres de los integrantes del grupo criminal. Otros tres individuos fueron detenidos con posterioridad. En estos domicilios se incautó marihuana, teléfonos móviles, dinero y básculas para el pesaje de la droga.

La operación “Vistrelil-Escorpion” ha culminado con la desarticulación de un grupo criminal dedicado a “vuelcos” de droga, cuyos seis miembros han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, depósito de armas de guerra, robo con violencia e intimidación, sustracción de vehículo, receptación, tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación conjunta ha permitido intervenir un fusil de asalto AK47, un subfusil ACP9, cargadores de armas de guerra, numerosa munición de diferentes calibres, pasamontañas, chalecos policiales, un vehículo de alta gama, marihuana y otros efectos relacionados con los ilícitos investigados.

Según se desprende de la investigación, el grupo criminal también actuó en Almería donde sustrajo un vehículo de alta gama al que falsificaron las placas de matrícula. Este turismo y otro robado en Murcia fueron localizados en un desguace en la provincia de Murcia.

La autoridad judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión provisional de los dos principales investigados.