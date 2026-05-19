Obras en AL-6106 y A-334

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

AL-6106 entre los PPKK 7+195 y 7+675 (T.M. Cóbdar), en ambos sentidos, se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo.

Las actuaciones están previstas desde las 00:00 h. del 20 de mayo hasta las 23:59 h. del 19 de junio.

A-334 entre los PPKK 87+850 y 88+000 (T.M. Huércal-Overa), en sentido creciente se realizará el cierre del carril izquierdo.

Las actuaciones están previstas los días 20 y 21 de mayo de 07:15h. a 15:00h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/