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Obras en AL-6106 y A-334

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mayo 19, 2026 3:34 pm

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en:

  • AL-6106 entre los PPKK 7+195 y 7+675 (T.M. Cóbdar), en ambos sentidos, se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo.

Las actuaciones están previstas desde las 00:00 h. del 20 de mayo hasta las 23:59 h. del 19 de junio.

  • A-334 entre los PPKK 87+850 y 88+000 (T.M. Huércal-Overa), en sentido creciente se realizará el cierre del carril izquierdo.

Las actuaciones están previstas los días 20 y 21 de mayo de 07:15h. a 15:00h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

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