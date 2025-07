El equipo de Gobierno de El Ejido lamenta el uso sesgado y partidista que hace el PSOE de la Sanidad Pública

“No se está retrocediendo ni desmantelando el Sistema Sanitario Público Andaluz. Estamos de acuerdo en que hacen falta más medios, pero no por eso vamos a blanquear la mala gestión y la falta de inversiones del PSOE durante 40 años”

El equipo de Gobierno ha lamentado durante la sesión plenaria que el PSOE esté haciendo un relato partidista en materia sanitaria, sin reflejar la realidad de El Ejido ni el atraso generado durante 40 años por los gobiernos socialistas.

El alcalde ha lamentado “el uso partidista y sesgado que el PSOE hace de la Sanidad al presentar en el Pleno una moción ‘tipo’ de María Jesús Montero que no recoge la realidad del municipio. No se está retrocediendo ni desmantelando el Sistema Sanitario Público andaluz. Estamos de acuerdo en que hacen falta más medios, pero no por eso vamos a blanquear la mala gestión y la falta de inversiones del PSOE durante 40 años”.

Los datos así lo ratifican, asegura que “el gasto público por habitante en Andalucía en 2018 fue de 1.158 euros, sin embargo, el gasto público por andaluz en 2025 es de 1.765 euros. En seis años se ha incrementado un 51% el gasto público”. La inversión en 2018 en salud con el PSOE era de 9.735 millones mientras que en 2025 se han destinado 15.247 millones de euros.

Góngora ha pedido al PSOE que cuando presente una moción “se centre en la realidad del municipio y repase con datos las inversiones que se han hecho, de manera rigurosa, con seriedad y sin partidismo político. Está claro que en Sanidad hay que mejorar, pero se está invirtiendo, optimizando recursos para ser más eficientes, priorizando y se están destinando medios”.

En esta línea ha recordado que “se está construyendo el Centro de Salud más grande de la provincia, que desde llevaba reivindicando desde 2011, y se están realizando mejoras en el Hospital Universitario de Poniente, que ha pasado a formar parte del SAS y ha estabilizado a gran parte de su plantilla”. Pero, como ha apuntado “hay que seguir puesto que es un centro que atiende a una población de algo más de 300.000 habitantes y además con una población que desde el punto de vista socioeconómico tiene sus particularidad y necesidades. Se han incorporado más de 30 millones de euros en obras”. Aun así, Góngora apunta que es necesario “el aumento de especialidades, un hospital de día oncológico, más quirófanos y un nuevo centro de salud de Almerimar”.

Por su parte, la concejal de Sanidad, María Herminia Padial, ha detallado que “en nuestro municipio se están llevando a cabo actuaciones que hace solo unos años eran impensables, como un nuevo centro, más recursos, mejor tecnología, mayor plantilla y programas adaptados a la realidad social y demográfica del Poniente, con datos y hechos”.