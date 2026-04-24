Huércal-Overa celebra el Día de la Madre premiando la fidelidad al comercio local con sorteos de bienestar y belleza

Patricia López Rojas

La campaña “En Huércal-Overa Consentir a mamá tiene Premio” se desarrollará desde mañana sábado 25 de abril al 2 de mayo

Por cada compra superior a 15 euros, los clientes podrán entrar en el sorteo de tratamientos faciales, corporales y sesiones de peluquería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa, a través de la Concejalía de Comercio, junto a la Cámara de Comercio y la Asociación de Comerciantes y Empresarios Huercalenses (ACEH) pone en marcha mañana sábado, 25 de abril, una nueva campaña de dinamización comercial con motivo de la celebración del Día de la Madre, “En Huércal-Overa Consentir a mamá tiene Premio”, con el objeto de fomentar el consumo en los establecimientos de proximidad, la iniciativa se extenderá hasta el próximo 2 de mayo.

Durante esta semana, los vecinos y visitantes que realicen sus compras en los comercios adheridos a la campaña podrán optar a exclusivos premios diseñados para el cuidado personal. Por cada compra superior a 15 euros, los clientes podrán entrar en el sorteo de 2 Tratamientos faciales, 2 Tratamientos corporales y 2 Sesiones de peluquería.

La concejal de Comercio, Mónica Navarro, ha destacado la importancia de mantener un calendario de eventos activo para cuidar y potenciar el sector comercial del municipio, «nuestro objetivo principal es que los huercalenses sientan que comprar en su pueblo tiene premio. Con esta campaña del Día de la Madre queremos incentivar el consumo en nuestros negocios, ofreciendo regalos que invitan al bienestar y al autocuidado. El apoyo al comercio local no es algo puntual, sino una estrategia que desarrollamos durante todo el año con diversas iniciativas».

«Estamos en un momento de gran actividad, como demuestra la campaña de los ‘Jueves ComprHO’, que finalizará la próxima semana. Ha sido una experiencia muy positiva donde hemos apostado por innovadores talleres que han servido para acercar físicamente los comercios a los vecinos, creando un vínculo que va más allá de la simple venta», ha matizado la edil de Comercio.

Con esta nueva acción, el Ayuntamiento de Huércal-Overa reafirma su compromiso con los autónomos y pequeñas empresas, recordando que el comercio de cercanía es el corazón de la economía y la vida social de la localidad.