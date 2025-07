El Festival  Sierra Nevada Por Todo lo Alto abre plazo para sus  talleres musicales gratuitos a partir del 4 de agosto

El festival serrano celebra su 15 Aniversario el viernes 22 y sábado 23 de agosto en la Estación de Esquí granadina. Una gran fiesta de rock y naturaleza donde actuarán en la montaña los americanos THE BRIEFS, THE LIMBOOS, LOS TIKI PHANTOMS, GUADALUPE PLATA, ZUTATEN, MATEO ORTEGA & THE SUGAR DADIES y THE SASTRES.

El Festival SIERRA NEVADA POR TODO LO ALTO cumple ya 15 años siendo la cita musical gratuita a mayor altitud del verano en España, un festival gratuito, único y diferente, donde la naturaleza y el rock se dan la mano para pasar un fin de semana increíble. 22 y 23 de agosto es la cita en el calendario estival.

Este año la organización ha querido recordar algunas de las mejores actuaciones que han pasado por su escenario durante estos 15 años, entre ellas los madrileños THE LIMBOOS con su psicodelia rock de diez, los vertiginosos GUADALUPE PLATA y el surf rock de LOS TIKI PHANTOMS que prometen volver a convertir Pradollano en la mejor playa del mundo. Los locales se estrenan en el festival, por un lado el punk glam rock de ZUTATEN y por el otro el blues de MATEO ORTEGA & THE SUGAR DADDIES. Este año un extra local con la actuación de THE SASTRES. Como broche unos invitados de lujo que nos harán saltar de lo lindo, los americanos THE BRIEFS y su punk rock abrasivo muy divertido.

Si hay que destacar un sello de distinción del festival es sin lugar a dudas sus actividades paralelas, talleres musicales gratuitos destinados a los más pequeños pero donde las familias disfrutan a partes iguales del tiempo de formación y acercamiento a los instrumentos básicos del rock & roll impartidos por profesionales de la Escuela de Música Gabba Hey.

En la mañana del sábado 23 de agosto se desarrollarán los talleres de instrumentos: batería, bajo o guitarra (desde 6 a 14 años), independientemente del nivel y aunque nunca hayan realizado clases de música, un taller donde cualquier niño o niña puede acceder a una plaza.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se abren el lunes 4 de agosto a las 10:00h, sólo serán válidas las inscripciones registradas a partir de la fecha y la hora indicadas. Las plazas son limitadas y se recogen por riguroso orden de llegada, en caso de agotarse las plazas, se creará una lista de espera y ante posibles bajas se avisará por orden de llegada hasta el viernes 22.

LINK DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (se activará el 4 de agosto a las 10h)

https://forms.gle/QgrpKnkED3a1x59L9

HORARIOS DE LOS TALLERES:

– Batería, Bajo y Guitarra: desde 6 a 14 años

Los horarios de Batería serán los siguientes:

10:15h a 11:00h

11:15h a 12:00h

12:15h a 13:00h

Los horarios de Bajo y Guitarra serán:

12:15h a 13:00h

Cada turno contará con 5 alumnos como máximo

Se distribuyen los alumnos dependiendo del nivel y la edad.

Con el patrocinio de cervezas San Miguel, el Festival SIERRA NEVADA POR TODO LO ALTO volverá a ser uno de los festivales más esperados para despedir el verano.

*la entrada es gratuita, los horarios se anunciarán en breve

Organiza: Cetursa Sierra Nevada-Junta de Andalucía-Ayuntamiento de Monachil.

Patrocina: Cervezas San Miguel

Alojamiento Oficial: Apartahotel Trevenque

Medios Colaboradores: Mondo Sonoro, Diario Granada Hoy / Cadena Élite y VivaPop