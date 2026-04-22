Arranca la Escuela de Pacientes de ASPAYM 2026, en torno a la mujer con discapacidad como agente de cambio y defensa de derechos

La Escuela de Pacientes de la Federación Nacional APAYM ha iniciado hoy su edición 2026 con la celebración de la primera reunión del Comité de Paciente Experta, un órgano clave para la definición estratégica de contenidos y enfoque del programa.

Este comité está constituido por 23 mujeres profesionales y expertas del entorno asociativo de ASPAYM, de las cuales el 60% cuentan con discapacidad. El Comité de Paciente Experta configura como un espacio participativo y consultivo orientado a identificar necesidades, demandas y prioridades de las mujeres con discapacidad, garantizando que el programa responda a realidades diversas desde un enfoque de derechos y basado en la experiencia.

La edición 2026 se articula en torno al papel de la mujer con discapacidad como agente activo en la transformación social y en la defensa de sus derechos, reforzando especialmente su posicionamiento dentro del movimiento asociativo y de las organizaciones de pacientes sin olvidar la capacitación para la autogestión de la salud, fomento del autocuidado y el bienestar.

Tras esta primera sesión del comité, se desarrollará la formación de formadoras, que incorpora como novedad este año, una unidad específica centrada en la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, considerada por el comité como un contenido clave alineado con la estrategia de esta edición. Asimismo, en el marco de esta reunión, se ha acordado la realización del taller sobre “La defensa de los derechos de la salud de las mujeres con discapacidad a través de las organizaciones de pacientes”, orientado a analizar el papel estratégico del tejido asociativo en la garantía de derechos.

Esta edición de la Escuela de Pacientes coincide con el 20º aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006-2026), un documento crucial para que las mujeres y niñas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, exigir su cumplimiento efectivo y denunciar, cuando procede, la violencia estructural.

Esta iniciativa de la Federación Nacional ASPAYM, es posible gracias al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y coordinada por ASPAYM Catalunya. En esta edición, se incorporan nuevas entidades: ASPAYM Albacete, ASPAYM Asturias, ASPAYM Cádiz, ASPAYM Galicia y ASPAYM Murcia, que se suman a las entidades ya participantes en ediciones anteriores integradas por ASPAYM Madrid, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Córdoba, ASPAYM Cuenca, ASPAYM Granada, ASPAYM Jaén, ASPAYM Málaga, ASPAYM Sevilla y ASPAYM Toledo.

Un proyecto de éxito y largo recorrido

Desde 2022, la Escuela de Pacientes ha abordado temáticas con la base en los autocuidados de y para personas con lesión medular y otras discapacidades físicas. En sus tres primeros años, esta iniciativa vino liderada por ASPAYM Andalucía. En la edición de 2022, se habló sobre los cuidados genitourinarios, sobre vida activa y sobre deporte adaptado.

En 2023, la segunda edición aludió a la sexualidad y la autoestima, otros de los temas de consulta recurrente entre las personas con lesión medular. Ese año, la Escuela de Pacientes también trató las úlceras por presión y los dolores neuropáticos, dos de las dolencias que más desafían a la calidad de vida de las personas con una discapacidad física.

En 2024, la Escuela de Pacientes abordó la humanización de los cuidados y la salud mental; mientras que en 2025 el programa se vertebró por vez primera en torno a la mujer con discapacidad, y en concreto sobre temáticas como la sexualidad y la maternidad o la violencia de género.