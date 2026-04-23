CSIF presenta al jurado de la segunda edición del Concurso escolar de Relato Corto ‘Pequeñas historias para un gran planeta’

· El Sector Educación del sindicato en Almería vuelve a poner en marcha una segunda edición de esta iniciativa dirigida a alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de los centros educativos de la provincia bajo la temática del cuidado del medio ambiente.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, renueva a tres de los cinco miembros del jurado para la segunda edición del Concurso escolar de Relato Corto, en esta ocasión bajo la temática ‘Pequeñas historias para un gran planeta’, que organiza el Sector de Educación.

Este certamen literario, dirigido a alumnos y alumnas de los niveles de 5º y 6º curso de Educación Primaria de todos los centros educativos públicos de la provincia, tiene por objetivo poner el foco en las principales características medioambientales de la provincia de Almería.

El concurso que, actualmente, se encuentra en la fase de recepción de obras, ha renovado a parte de los miembros de jurado, entre los que se encuentran destacados profesionales relacionados con la literatura, el arte y la educación de la provincia. Así, dos de ellos repiten experiencia de la edición anterior, en concreto, Juan José Rosado, pintor, escritor e ilustrador y Rubén Martínez, profesor de literatura y miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Asimismo, se unen a este proyecto otros profesionales como Antonio Cruz, poeta, narrador y traductor, Leonor Cano, profesora de Lengua y coordinadora del Plan de Biblioteca del IES El Palmeral y Toñi Berenguel, también docente de Lengua Coordinadora y colaboradora del libro ‘La peste. El mal que corre’ del autor Peterjuan Gómez.

Con este plantel y con la defensa del entorno natural de la provincia, el sindicato tiene por objetivo conectar y poner en valor la labor plural del sindicato entre todos los miembros de la comunidad educativa, destacando así la clara apuesta de CSIF por la Educación Pública. “Creemos que es una excelente oportunidad para incentivar entre el alumnado participante, siempre guiados por sus tutores y tutoras, la creatividad literaria, potenciar la competencia en comunicación lingüística y digital, despertar el interés y desarrollar el hábito por la lectura y fomentar el trabajo colaborativo. Por supuesto, se pone en valor la riqueza medioambiental de Almería, no sólo con el Parque Natural Cabo de Gata Níjar como buque insignia, sino también de nuestro tipo de agricultura intensiva, como uno de los modelos más modernos y tecnológicamente avanzados en Europa, que pone el acento en su sostenibilidad ambiental incorporando prácticas respetuosas con el entorno, pero que también genera impactos significativos en recursos como el agua, la biodiversidad y los plásticos agrícolas”, ha explicado el responsable del Sector de Educación de CSIF Almería, Juanfra Caballero.

De esta manera, el concurso acogerá un relato por clase, dentro de los dos niveles del tercer ciclo (5º y 6º) y centro educativo, con un máximo de 300 palabras. El jurado realizará el fallo y seleccionarán a 12 finalistas, entre los cuales se elegirán los tres relatos ganadores.

El premio para el primer finalista será un ordenador portátil, una tablet para el segundo y una bicicleta para el tercero. Por su parte, tanto los tutores de los tres ganadores como los tres centros educativos, recibirán una tablet y una colección de libros, respectivamente.