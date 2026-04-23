La Guardia Civil supervisa en Almería los exámenes para la obtención de la licencia de armas tipo F

La intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Almería ha supervisado cinco pruebas prácticas en las que se examinaron 367 aspirantes.

Los exámenes se celebraron en el polígono de tiro Centro Juegos del Mediterráneo, en el término municipal de Gádor (Almería)

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de las actuaciones desarrolladas para el control y supervisión de armas y explosivos, ha procedido a supervisar las pruebas prácticas para la obtención de la licencia de armas tipo F (armas de tiro deportivo) celebradas durante el año 2025 en Almería.

La intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Almería tiene encomendada, entre sus funciones, la presencia y supervisión de los exámenes que las federaciones deportivas con modalidades de tiro convocan para que sus deportistas puedan obtener o renovar las correspondientes licencias de armas. Esta labor de control se enmarca en lo establecido por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, así como en la Circular de la Dirección General de la Guardia Civil número 4/1996, de 31 de julio de 1996.

A lo largo del año 2025, componentes de esta Unidad asistieron a las cinco pruebas prácticas convocadas para la obtención de la licencia de arma tipo F de 3.ª clase. Las pruebas tuvieron lugar en el polígono de tiro Centro Juegos del Mediterráneo, ubicado en el término municipal de Gádor (Almería).

En total fueron examinados 367 aspirantes a lo largo de estas cinco jornadas, que debieron superar las pruebas de precisión establecidas reglamentariamente para cada modalidad de arma:

Clases de armas Distancia Puntuación mínima Arma corta 25 metros 50 puntos en 10 disparos Arma larga rayada para tiro deportivo 50 metros 50 puntos en 10 disparos

La presencia de los agentes interventores en estas pruebas garantiza que las tiradas se realicen a la distancia reglamentaria y que las puntuaciones anotadas en el acta por los técnicos federativos se correspondan con las realmente obtenidas por los aspirantes sobre el blanco. Los interventores de Armas y Explosivos observan y supervisan el desarrollo de las pruebas sin interferir en la labor de los técnicos federativos, centrándose especialmente en la distancia de tiro en la puntuación del aspirante.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos interesados en la obtención de licencias de armas para la práctica de tiro deportivo que pueden obtener información a través del teléfono 062, la web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”.