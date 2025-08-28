El fútbol femenino muestra su calidad y talento en el VI Torneo de Feria Almería Cup

Las cadetes de UD Pavía disputaron un emocionante partido ante un combinado de jugadoras bajo el escudo del UD Loma de Acosta, ante más de 200 espectadores en el CDM Tito Pedro

El Complejo Deportivo Municipal Tito Pedro fue escenario el pasado fin de semana del sexto Torneo de Feria Almería Cup Femenino, una cita ya consolidada dentro de la programación deportiva de las fiestas patronales. El campeonato enfrentó a las cadetes de la U.D. Pavía, equipo que en la inminente temporada competirá en Primera División Andaluza, a un combinado bajo el escudo del U.D. Loma de Acosta, integrado por jugadoras de la provincia.

El encuentro, que destacó por su intensidad y equilibrio, mantuvo la emoción hasta los minutos finales. Ambos conjuntos dejaron sobre el césped destellos de calidad, con acciones de mérito y gran preparación física, a pesar de que aún se encuentran en la pretemporada. Ganó Loma de Acosta 2-0 a la UD Pavía, pero en esta ocasión lo importante no era el resultado, sino promocionar el fútbol femenino.

En esta línea, unas doscientas personas se dieron cita en las gradas del recinto, donde se vivió un ambiente festivo y familiar. El público disfrutó del fútbol, en un torneo que busca impulsar la práctica del deporte femenino y dar visibilidad a jóvenes promesas del balompié almeriense, que demostraron su calidad y talento.

El balance de esta sexta edición fue muy positivo, tanto en lo deportivo como en la organización. Jugadoras, cuerpo técnico y aficionados coincidieron en señalar el éxito del evento, que una vez más cumplió con su objetivo principal: poner en valor el talento de fútbol femenino almeriense y que sirvió a la UD Pavía para preparar la ilusionante temporada en la Primera División Andaluza.