El fútbol de mesa sale al campo en la Feria de Almería con una alineación intergeneracional

Más de un centenar de jugadores disfrutaron en el Parque Nicolás Salmerón de esta disciplina, que une tradición, estrategia y convivencia familiar

El fútbol de mesa es una evolución del fútbol chapas, donde los clásicos tapones de las botellas de refresco han sido sustituidos por figuritas de los jugadores que se deslizan sobre un tapete golpeándolas con el dedo para mover la pelota hacia la portería. La marca Subbuteo fue el precursor de esta disciplina, que respira el aroma de los juegos tradicionales.

Por eso, no han podido elegir mejor espacio que el parque Nicolás Salmerón para celebrar el primer torneo de exhibición, organizado por la Asociación de Fútbol de Mesa de Almería, que ha contado con la participación de jugadores de todas las edades y una asistencia que superó las 100 personas. José García, presidente de la Asociación, expresó su satisfacción por la gran acogida del público: “Calculamos que han pasado más de 100 personas, lo que demuestra el interés creciente por este tipo de juego”.

Esta disciplina, que combina estrategia, concentración y destreza, se ha convertido en un punto de encuentro intergeneracional durante la Feria, ofreciendo una alternativa divertida y dinámica para disfrutar del deporte y la convivencia familiar.

El concejal Antonio Casimiro destacó la importancia de acercar el deporte a toda la ciudadanía, fomentando actividades inclusivas y participativas que promuevan hábitos saludables y refuercen el carácter familiar de la Feria de Almería. “Es muy gratificante ver cómo propuestas novedosas como el fútbol de mesa despiertan interés y permiten disfrutar del deporte de una manera diferente”, señaló.

El evento no solo sirvió como escaparate del fútbol de mesa, sino también como un punto de encuentro intergeneracional en plena Feria de Almería. Entre curiosos, aficionados y jugadores de Subbuteo, se respiraba un ambiente de alegría y descubrimiento, donde padres y madres, junto a sus hijos e hijas, compartían tablero en igualdad de condiciones.

El Área Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte continuará impulsando este tipo de iniciativas, asegurando que la programación deportiva de la Feria combine tradición, innovación y entretenimiento para todas las edades.