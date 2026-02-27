El Gobierno andaluz reconoce a 10 personas y entidades su trabajo por el desarrollo de Almería en el acto del 28F

El consejero Ramón Fernández-Pacheco ha presidido el acto que se ha celebrado en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez

La delegada del Gobierno ha destacado el impulso vivido en Almería en los últimos años, poniendo en valor infraestructuras emblemáticas que se han ejecutado

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha presidido el acto de entrega de las Banderas de Andalucía que con motivo de la celebración del 28-F, se ha celebrado en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de la capital almeriense. En la ceremonia también ha participado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, el presidente de la Diputación, José Antonio García, así como los delegados territoriales, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, y resto de autoridades.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha felicitado a los galardonados con las Banderas de Andalucía 2026, en Almería, con los que ha celebrado el orgullo de ser andaluces, de pertenecer a una tierra de talento y el compartir la misma bandera verdiblanca. Durante su intervención, ha animado a los almerienses, a trabajar para lograr más y mejores oportunidades y a hacerlo de la mano de un Gobierno, el de Juanma Moreno, que genera confianza, que ofrece estabilidad y que gestiona en función del interés general.

“Hacer políticas útiles, centradas en la gestión y nacidas del diálogo y la escucha, ofrecen la estabilidad que quieren los ciudadanos”, ha dicho el consejero, que ha reconocido cómo la actual Junta de Andalucía “no da la espalda a los problemas, tampoco fomenta una carrera de búsqueda de medallas, sino ejerce un gobierno serio, ejemplar y que funciona”. “Es marca Andalucía, la marca que ha impreso Juanma Moreno en una tierra a la que ha cambiado el guion”, ha concluido.

La delegada del Gobierno ha felicitado en nombre de la Junta de Andalucía a todos los galardonados y les ha agradecido su “aportación en diferentes ámbitos de actuación al desarrollo y crecimiento de Almería y de Andalucía, redundando en beneficio de la provincia”. En palabras de Martín, “estas Banderas no son solo premios. Son un reconocimiento público a valores: a la constancia, al talento, al servicio, a la superación”. “Son una manera de decir, en voz alta y desde una institución, algo que a veces olvidamos decir lo suficiente: gracias”.

La delegada ha reconocido que “desde 2019, Almería ha sido testigo de una etapa en la que la Junta de Andalucía ha querido estar más presente, más cerca y más comprometida con lo que esta provincia necesita”. “No se trata hoy de hacer un inventario de cifras, porque toca hablar más de personas que de números, pero sí de recordar hechos concretos, actuaciones reconocibles, lugares que todos identificamos y que explican el camino recorrido, como puede ser el IES de Huércal de Almería, el edificio de Consultas externas del HU Torrecárdenas, la Autovía del Almanzora, el proyecto Puerto Ciudad, la Alcazaba, o los proyectos de depuración de aguas llevados a cabo en toda la provincia”.

También ha indicado la delegada que la elección del Conservatorio de Danza Kina Jiménez para celebrar este acto no es casual. “Este edificio representa, de manera muy clara, esa forma de hacer las cosas que tenemos en la Junta de Andalucía: escuchar una demanda justa, asumir un compromiso y cumplirlo”.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asegurado que “los andaluces tenemos la fortuna de vivir en la tierra más diversa, la más poblada de matices, la más rica en ecos y colores de toda España” y que “esa pluralidad nos ha forjado: somos uno y al mismo tiempo somos todos”. En ese contexto ha añadido que “ser almeriense es, sin duda, una forma luminosa y auténtica ser andaluz”. “Somos parte esencial de este proyecto común: una Andalucía que suma, que crece, y que enriquece a España”, ha valorado Vázquez antes de dar la enhorabuena a todos los galardonados.

Por último, la alcaldesa ha destacado que “frente a la Andalucía de la división, se ha impuesto la Andalucía de la multiplicación y el orgullo de formar parte de un proyecto grande, que busca hacer de Andalucía una referencia de prestigio en el conjunto de España y en el resto de Europa”.

Reconocimientos 2026

Las personas y entidades galardonadas este año con la bandera de Andalucía han sido la Empresa Municipal de Televisión Local Digital de Almería “Interalmería Televisión, S. A. en el 20º Aniversario de su constitución (Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras), Carmen Pinteño Núñez (Bandera de Andalucía de las Artes), la muy Antigua, Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Dominicana Hermandad de la Virgen del Mar, Patrona de Almería (Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio), Escudería del Mármol. Subida del Mármol 50 Edición (Bandera de Andalucía del Deporte), Asociación para la promoción de las personas con discapacidad intelectual del levante almeriense.

ASPRODALBA (Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia), Colegio Profesional de Economistas de Almería en su 25º Aniversario (Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa), Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura. Fundación Tecnova. 25 aniversario (Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud), Škoda TITAN DESERT Almería (Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia) y Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Federico García Lorca de Pulpí (Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental),

Asimismo, se ha concedido esta distinción honorífica, en reconocimiento a la “Especial trayectoria, en la defensa y fomento del interés general de la provincia” al grupo musical Los Puntos.

Bandera de Andalucía de las Humanidades y las Letras. Empresa Municipal de Televisión Local Digital

A lo largo de casi dos décadas, Interalmería Televisión se ha consolidado como un referente informativo imprescindible para la ciudad y la provincia, ejerciendo una labor continuada de servicio público basada en la cercanía, el rigor y el compromiso con la realidad local. Este reconocimiento destaca la profesionalidad de su equipo humano y su vocación de servicio, así como una trayectoria que contribuye de manera decisiva a mantener informada, unida y orgullosa a la sociedad almeriense.

Bandera de Andalucía de las Artes. Carmen Pinteño Núñez

Carmen Pinteño Núñez tiene a una trayectoria artística de extraordinario valor, que la sitúa entre las grandes referencias de la pintura almeriense del siglo XX y como una de las principales continuadoras del legado del movimiento indaliano. Su obra ha sabido unir tradición y personalidad propia, construyendo un lenguaje pictórico reconocible, profundamente ligado a la luz, al paisaje y a la sensibilidad mediterránea.

Bandera de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio a la muy Antigua, Pontificia, Real, Ilustre, Venerable y Dominicana Hermandad de la Virgen del Mar, Patrona de Almería

Con una historia de más de cinco siglos de devoción, servicio y compromiso con la ciudad, se celebra este año el 75 aniversario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen y el 525 aniversario de su aparición. Estas dos efemérides resumen, mejor que ninguna otra cifra, la profundidad del vínculo entre Almería y su Patrona. A lo largo de generaciones, la Hermandad ha sido custodio de una tradición que trasciende lo religioso para convertirse en un elemento esencial de la identidad colectiva de los almerienses, manteniendo viva una devoción que ha sabido renovarse sin perder sus raíces.

Bandera de Andalucía del Deporte a la Escudería del Mármol (Subida del Mármol 50 Edición)

Con una trayectoria que se remonta a comienzos de la década de los setenta, la Subida del Mármol de Macael, organizada por la Escudería del Mármol de Macael, se ha consolidado como la prueba automovilística más emblemática y prestigiosa del calendario de montaña andaluz, y como una de las grandes referencias a nivel nacional. Esta competición no solo ha mantenido vivo el espíritu del deporte del motor, sino que se ha convertido en una cita obligada para los mejores pilotos y para miles de aficionados, con una participación media superior a la de otras pruebas del calendario y una reputación basada en la excelencia organizativa y la seguridad.

Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia a la Asociación para la promoción de las personas con discapacidad intelectual del levante almeriense (ASPRODALBA)

Desde hace más de cuatro décadas, esta asociación sin ánimo de lucro ha trabajado con compromiso, solidaridad y entrega para eliminar barreras, promover oportunidades y consolidar una sociedad más justa, diversa y respetuosa con la diversidad funcional en el ámbito del Levante Almeriense y de toda la provincia. ASPRODALBA ha sido referente en la integración social, educativa y laboral, desarrollando programas y apoyos personalizados que potencian las capacidades de cada persona, fomentan la autonomía individual y promueven la participación activa en la comunidad.

Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa. Colegio Profesional de Economistas de Almería en su 25º Aniversario

El Colegio, una auténtica infraestructura de confianza para la sociedad almeriense, ha contribuido a dotar a la provincia de herramientas rigurosas para la toma de decisiones empresariales, institucionales y sociales, a través de la elaboración y difusión de informes económicos, análisis de coyuntura y estudios sectoriales. Asimismo, ha garantizado estándares de calidad y deontología profesional que fortalecen la seguridad jurídica y económica, promoviendo la transparencia, el cumplimiento normativo y la buena práctica en ámbitos esenciales como la fiscalidad, la auditoría, la valoración empresarial y el asesoramiento estratégico, lo que redunda directamente en la protección del tejido productivo y en la confianza de ciudadanos y empresas

Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud a la Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Fundación Tecnova) en su 25º Aniversario

La Fundación Tecnova lleva 25 años impulsando la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico como pilares del progreso y la competitividad del sector agroindustrial.

Se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la empresa, la ciencia y el conocimiento aplicado, convirtiendo la investigación en soluciones reales al servicio del tejido productivo. Tecnova ha desempeñado un papel esencial en la transferencia de tecnología y en la conexión entre el ámbito científico y el empresarial. Su trabajo constante con universidades, centros de investigación y empresas ha contribuido a situar a Almería como un referente en innovación aplicada, con una proyección que trasciende el ámbito local y alcanza dimensión internacional.

Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia a Škoda TITAN DESERT Almería

ŠKODA Titan Desert Almería se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario deportivo internacional y como un extraordinario escaparate para la proyección turística, económica y social de la provincia de Almería. En pocos años, esta prueba ha trascendido el ámbito estrictamente deportivo para convertirse en un acontecimiento de referencia, capaz de situar a nuestra tierra en el mapa del mejor mountain bike europeo y de atraer a participantes y equipos procedentes de numerosos países. Junto a su indiscutible prestigio deportivo, la prueba se ha revelado como una herramienta estratégica de promoción para Almería, generando un notable impacto económico y proyectando una imagen moderna, dinámica y atractiva del territorio.

Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental al CEIP Federico García Lorca de Pulpí

El CEIP Federico García Lorca se ha consolidado como un referente en Almería y en Andalucía en la promoción del desarrollo sostenible en el ámbito escolar, convirtiendo los principios del Programa Ecoescuelas en una práctica diaria y ejemplar. A través de una metodología basada en el análisis, la acción y la participación de toda la comunidad educativa, el centro impulsa proyectos de gran impacto en ámbitos como la gestión de residuos, la eficiencia energética y el consumo responsable. Sus acciones mejoran el entorno físico del centro e integran la sostenibilidad en el currículo, fomentando aprendizajes ligados a la biodiversidad, el cuidado del medio y la responsabilidad social. Su trayectoria une innovación pedagógica, compromiso ambiental y proyección social y demuestra que la educación es una herramienta decisiva para construir una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con el futuro de su entorno.

Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la provincia al grupo musical Los Puntos

La bandera de Andalucía se concede al grupo musical Los Puntos como expresión de gratitud y admiración por una trayectoria artística excepcional que forma ya parte de la memoria cultural de Almería y de la historia de la música popular española. Nacidos en Cuevas del Almanzora a finales de los años sesenta, supieron transformar el entusiasmo juvenil en un proyecto creativo sólido, con un sonido propio y una identidad inconfundible que los situó, muy pronto, entre los referentes del pop nacional.

A lo largo de décadas, Los Puntos no solo alcanzaron un notable éxito de público y crítica, sino que contribuyeron de manera decisiva a enriquecer el panorama musical español, adelantándose a su tiempo en la fusión de sonidos modernos con raíces andaluzas, y dejando canciones que forman parte del patrimonio sentimental de varias generaciones.

Temas como Llorando por Granada, Cuando salga la luna o Esa niña que me mira son hoy testimonio de una creatividad honesta, cercana y profundamente ligada a esta tierra. Su prolongada presencia en los escenarios, su proyección dentro y fuera de España y su capacidad para renovarse sin perder su esencia convierten a Los Puntos en un ejemplo de perseverancia, talento y amor por la música. Este galardón reconoce, en definitiva, no solo una carrera llena de éxitos, sino también una aportación duradera a la cultura andaluza y al prestigio artístico de la provincia de Almería.