El Mirador de Rambla  acoge la X Feria del Queso Artesanal de Almería con 17 maestros queseros de toda España

La cita, que se celebra hasta el domingo 1 de marzo, puede visitarse de 10:00 a 22:00 horas

El Mirador de la Rambla se convierte este fin de semana en la capital del queso artesano con la celebración de la X Feria del Queso Artesanal de Almería. Un total de 17 maestros queseros procedentes de distintos puntos de España, junto a la empresa almeriense ‘El Seronés’, ofrecen sus mejores productos en una carpa instalada por el Ayuntamiento para garantizar las mejores condiciones de venta y conservación.

La concejal de Comercio, Ana Trigueros, ha inaugurado este viernes el evento acompañada por Yolanda Robles, de ‘Roblesyviñas’, entidad organizadora de la feria. La edil ha destacado que “el Ayuntamiento ha instalado una carpa en el Mirador de la Rambla para que todos los artesanos puedan vender sus productos en las mejores condiciones, facilitando así el acceso tanto a almerienses como a visitantes”.

Durante tres días, vecinos y turistas podrán degustar y adquirir quesos elaborados de forma artesanal, muchos de ellos reconocidos con premios nacionales e internacionales. Tal y como ha explicado Yolanda Robles, “los productos están elaborados con leche de kilómetro cero, en la mayoría de los casos procedente de sus propias granjas”.

En los 17 puestos instalados se pueden encontrar variedades como queso azul, idiazábal, picón, así como cuajadas artesanales, entre otros productos.

Los productores participantes proceden de Andalucía, Extremadura, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y País Vasco, además de la representación almeriense. Según la organización, la feria también tiene un impacto positivo en la ocupación hotelera de la ciudad, al atraer tanto a los artesanos y sus familiares como a visitantes que se desplazan expresamente para adquirir estos productos.

La X Feria del Queso Artesanal de Almería cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, IFAPA y diversas empresas privadas.

Ana Trigueros ha animado “a todos los almerienses y visitantes a acercarse a la feria y apoyar con sus compras a los maestros artesanos que mantienen viva esta tradición”. Por su parte, Yolanda Robles ha subrayado la importancia de “preservar este arte para que los productores sigan elaborando un alimento tan apreciado como el queso”.