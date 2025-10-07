El Gobierno destina 5,55 millones de euros a siete universidades públicas andaluzas para financiar 370 plazas de medicina

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula en el total nacional la concesión directa de 26.745.000 euros en subvenciones para el curso académico 2025-2026

La medida permitirá financiar 1.783 plazas públicas en Grado en Medicina, 370 en Andalucía de las que 22 son en Almería entre nuevos ingresos y mantenimiento de plazas ya incrementadas

La iniciativa responde a la necesidad de aumentar el número de titulados ante el déficit estructural de profesionales sanitarios, especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a siete universidades públicas de Andalucía por un total de 5.550.000 euros. La finalidad es financiar el incremento y mantenimiento de plazas de Grado en Medicina en el curso 2025-2026, atendiendo a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

Este nuevo paquete de subvenciones permitirá financiar el gasto corriente asociado al incremento de 171 plazas de primer curso y al mantenimiento de 140 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 59 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo Real Decreto, sumando así un total de 370 plazas subvencionadas en Andalucía.

En el contexto nacional estas plazas ascienden 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, así como 219 plazas adicionales de tercer curso, acumulando un total de 1.783 plazas del Grado en Medicina subvencionadas por el Gobierno en las universidades públicas por un total de 26.745.000 euros.

La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

El Ministerio de Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.

Universidades de Andalucía participantes en la ampliación de plazas de Grado en Medicina