El informe sobre el estado de la Década Digital de 2026 muestra avances, pero insta a colmar las lagunas estructurales para alcanzar los objetivos de 2030

GabinetedePrensa junio 17, 2026 0
Man browsing job listing on laptop at home

Man sitting at home in front of his laptop browsing job listings. A printed copy of his resume is placed beside the tablet on the table. He appears focused on the job opportunity, surrounded by a simple, professional office setting. The image represents job search, remote work, and digital communication.

La Comisión Europea ha publicado el cuarto informe sobre el estado de la Década Digital, que muestra que Europa ha avanzado en sus objetivos de transformación digital para 2030 (como las infraestructuras digitales seguras y sostenibles y la digitalización de los servicios públicos), pero el reto ahora consiste en obtener resultados a gran escala, con rapidez y de manera coherente.

El informe coincide con la publicación, por parte de la Comisión, del último Eurobarómetro especial, que muestra que una abrumadora mayoría de los europeos considera la política digital como una prioridad absoluta de la UE, respaldando firmemente un futuro digital europeo más autónomo.

El Programa Estratégico de la Década Digital sirve de brújula estratégica de la UE para avanzar e invertir en la competitividad y la soberanía digitales de Europa. El informe evalúa los avances realizados por la UE en la digitalización en todos los ámbitos, en particular en las infraestructuras críticas, las capacidades digitales y la digitalización de las empresas y de los servicios públicos. Este año, el informe va más allá de un simple balance y describe las reformas e inversiones prioritarias a nivel de la UE y de los Estados miembros, con el fin de orientar las asignaciones de fondos en el ámbito digital en el próximo marco financiero plurianual de la UE.

La vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen ha declarado: «Con el Programa Estratégico de la Década Digital se han sentado las bases de la transformación digital de la UE. Debemos seguir por este camino para lograr la soberanía tecnológica de Europa. Recientemente hemos adoptado medidas para reforzar nuestra capacidad en materia de semiconductores, IA, nube y código abierto. Se trata de un momento crucial que debemos aprovechar plenamente para reforzar la autonomía y la resiliencia de Europa».

Encontrará más información en el comunicado de prensa y la ficha informativa.

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