La UE envía aviones y bomberos ante los devastadores incendios forestales que asolan Francia y España

GabinetedePrensa julio 27, 2026 0
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La UE ha desplegado asistencia en Francia y España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (MEC), ante los incendios forestales que han desencadenado una de las mayores operaciones de evacuación de Europa, desplazando a más de 300.000 personas en ambos países. 

En Francia, la UE ha desplegado siete aviones y cuatro helicópteros procedentes de la República Checa, Croacia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Turquía. La mayoría de estas aeronaves forman parte de la flota de extinción de incendios rescEU. 

En España, la UE ha movilizado seis aviones de Grecia, Italia y Turquía, y ha desplegado 134 efectivos y 41 vehículos de Portugal. 

El servicio satelital Copernicus de la UE también proporciona mapas de emergencia de alta velocidad para apoyar la respuesta sobre el terreno. 

El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE mantiene un contacto estrecho con las autoridades francesas y españolas para evaluar qué apoyo adicional se puede movilizar, y un enlace de la Comisión Europea se encuentra en Burdeos para ayudar a las autoridades nacionales a coordinar la asistencia de la UE. 

Como parte de las medidas de preparación de la UE ante la temporada de incendios forestales de este año, equipos de bomberos de otros países europeos ya se habían posicionado en Francia y España antes de que comenzaran los incendios, lo que les permitió reforzar de inmediato a los equipos nacionales de respuesta. 

«En estos momentos, cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, mientras los bomberos luchan contra muros de fuego en condiciones extremas para salvar vidas y comunidades. Ningún país debería tener que afrontar jamás un desastre de esta magnitud en solitario. Por eso mismo, Europa creó una capacidad de respuesta común: aeronaves en el aire, bomberos en tierra y más apoyo listo para actuar en cuanto se necesite. A los ciudadanos de Francia y España: Europa estará con vosotros hasta que se extingan los incendios», declaró la comisaria de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib

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