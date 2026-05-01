La Mojonera sueña en grande: un pueblo de 9.000 habitantes ante su cita más gloriosa

El reloj corre y la cuenta atrás está llegando a su fin. Este sábado, a las 19:00h, el pabellón de La Mojonera no solo acogerá un partido de baloncesto; será el escenario donde un municipio de apenas 9.000 habitantes desafíe a la lógica deportiva en busca de una remontada épica.

El triunfo del orgullo local

Lo que el Clínicas Dentales Manuel Cara CB La Mojonera ha logrado esta temporada ya es, por derecho propio, un hito histórico tanto para el municipio como para la provincia de Almería. En un mundo deportivo cada vez más profesionalizado, este equipo ha roto moldes compitiendo de tú a tú contra grandes proyectos andaluces. La gran diferencia reside en la esencia. Mientras otros clubes apuestan por fichajes foráneos, el conjunto mojonero presume de una identidad innegociable:

Corazón de cantera: La plantilla es un reflejo del trabajo de base, formada por jugadoras seniors, juniors y cadetes del propio municipio.

La plantilla es un reflejo del trabajo de base, formada por jugadoras del propio municipio. Toda una vida en el club: Muchas de las protagonistas visten la camiseta amarilla desde la categoría premini , creciendo canasta a canasta en las mismas pistas donde mañana buscarán la gloria.

Muchas de las protagonistas visten la camiseta amarilla desde la categoría , creciendo canasta a canasta en las mismas pistas donde mañana buscarán la gloria. Liderazgo de la casa: El banquillo no es una excepción; el equipo está dirigido por Cata, Luis y Tina, entrenadores plenamente vinculados a la filosofía del club.

12 puntos para la historia

El desafío es mayúsculo: remontar los 12 puntos de desventaja (54-42) tras el partido de ida en Huelva. Sin embargo, el cuerpo técnico y las jugadoras mantienen una fe inquebrantable. «Estar aquí ya es un éxito para todos, así que vamos a disfrutar juntos», señala el entrenador Cata.

El éxito de este proyecto es el resultado de un esfuerzo colectivo que une a familias, técnicos, patrocinadores y al Ayuntamiento de La Mojonera, todos remando en la misma dirección para poner el nombre del pueblo en el mapa del baloncesto autonómico.

Un llamamiento a la «Marea Amarilla»

Para convertir el pabellón en una auténtica olla a presión, el club ha preparado una fiesta que comenzará a las 18:40h con la apertura de puertas. Habrá un DJ, sorpresas y, sobre todo, una petición especial: que cada aficionado acuda vestido de amarillo. Mañana, La Mojonera no solo juega por un resultado; juega por sus valores, por su cantera y por demostrar que no hay sueño demasiado grande para un pueblo unido.