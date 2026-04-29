El CB La Mojonera busca una remontada histórica ante su afición para seguir soñando en los Playoffs

El próximo sábado a las 19:00h, el pabellón de La Mojonera se vestirá de gala para una cita crucial. Tras un intenso partido de ida en tierras onubenses, el Clínicas Dentales Manuel Cara CB La Mojonera hace un llamamiento a su afición para remontar una desventaja de 12 puntos frente al Ciudad de Moguer.

Un duelo de contrastes

El primer encuentro de la eliminatoria, disputado el pasado sábado en Huelva, puso de manifiesto el valor del proyecto mojonero. Mientras que el Ciudad de Moguer cuenta con una plantilla profesionalizada de jugadoras seniors de diversas procedencias, el equipo dirigido por Cata, Luis y Tina mantiene su esencia de cantera:

Plantilla compuesta por jugadoras seniors, juniors y cadetes del municipio.

del municipio. Jugadoras formadas en el club desde categoría premini .

. Identidad basada en el trabajo de base frente a los fichajes foráneos del rival.

Crónica de la ida: Una derrota con margen de reacción

A pesar del largo viaje y la inexperiencia de algunas jugadoras, el equipo inició dominando el primer cuarto (9-12). Tras un segundo periodo igualado, un bajón defensivo y problemas ante la zona local en el tercer cuarto permitieron que el Moguer tomara ventaja.

Finalmente, y pese a una notable mejora defensiva en el último tramo, el marcador se cerró con un 54-42. Los 12 puntos de diferencia marcan el objetivo para el partido de vuelta en el Poniente almeriense.

La «Marea Amarilla» será el sexto jugador

El club quiere que el pabellón sea una olla a presión y ha organizado una auténtica fiesta del baloncesto:

Apertura de puertas: Las actividades comenzarán a las 18:30h .

Las actividades comenzarán a las . Ambiente: La previa estará amenizada por un DJ y habrá sorpresas para los asistentes.

La previa estará amenizada por un y habrá sorpresas para los asistentes. Llamamiento: Se pide a los aficionados que acudan de amarillo para llenar las gradas de ilusión.

«Todo el equipo cree en que la remontada es posible. Estar aquí ya es un éxito para todos, así que vamos a disfrutar juntos», afirma Cata, entrenador del conjunto almeriense.

Un hito histórico para el municipio

Estar disputando estos Playoffs representa un momento sin precedentes para el deporte local. El club destaca que competir de tú a tú contra los grandes proyectos de Andalucía es un hito histórico tanto para La Mojonera como para la provincia de Almería. Este éxito ha sido posible gracias al respaldo conjunto de:

· El apoyo incondicional de las jugadoras, técnicos y familias.

· La apuesta de los patrocinadores.

· El compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera.