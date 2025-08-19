El precio de la vivienda subirá un 7% y se rozarán las 800.000 compraventas en 2025

El precio medio de la vivienda en España se situará por encima de los 1.900 euros/m² a final de año. En las grandes capitales españolas, el precio superará los 3.900 euros/m². Además, el número total de compraventas en el mercado residencial podría alcanzar las 800.000 operaciones este año, casi un 25% más respecto a las 641.919 registradas en 2024. Madrid, Catalunya, Andalucía y Comunidad Valenciana concentrarán más del 50% de la demanda este año. A ellas se sumarán las autonomías del norte de España, con un comportamiento positivo debido a factores como el turismo residencial, la atracción inversora y la recuperación del comprador nacional.donpiso prevé un crecimiento sostenido del mercado residencial pese al contexto económico: “No prevemos un ‘boom’, pero anticipamos un año de crecimiento debido al repunte del interés comprador en capitales medias y entornos metropolitanos, especialmente en municipios del primer y segundo cinturó”.



Cuando ya se han cumplido algo más de siete meses del 2025, la red inmobiliaria nacional donpiso prevé que el precio medio de la vivienda en España aumentará un 7% a lo largo del año, superando los 1.900 euros/m², impulsado por la estabilización de los tipos de interés, una demanda contenida tras los últimos años y una escasa oferta de obra nueva. En las grandes capitales españolas, el precio superará los 3.900 euros/m². Además, el número total de compraventas en el mercado residencial podría alcanzar las 800.000 operaciones este año, casi un 25% más respecto a las 641.919 registradas en 2024.

Las comunidades autónomas con mayor dinamismo en la demanda residencial serán Madrid, Catalunya, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que concentrarán conjuntamente más del 50% de las operaciones de compraventa previstas. A ellas se sumarán las autonomías del norte del país, con un comportamiento positivo debido a factores como el turismo residencial, la atracción inversora y la recuperación del comprador nacional.

“La consolidación del empleo, el ajuste a la baja de los tipos de interés y la presión de la demanda van a impulsar los precios y el volumen de compraventas este año, que alcanzará niveles precrisis financiera (2008-14)”, valora Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso. “Aunque no prevemos un ‘boom’, sí anticipamos un 2025 de crecimiento sostenido. Las zonas urbanas con alta concentración de servicios y buena conexión seguirán siendo las más solicitadas. El incremento de precios está provocando un repunte del interés comprador en capitales medias y entornos metropolitanos, especialmente en municipios del primer y segundo cinturón. Esa va a ser la tendencia dominante en lo que queda de ejercicio”.

En cuanto al perfil del comprador, se mantiene la tendencia de adquisiciones vinculadas a mejora de residencia habitual, especialmente entre familias y jóvenes con acceso a financiación, junto a una reactivación progresiva, aunque moderada, de la inversión en vivienda como refugio ante la inflación. El mercado hipotecario también muestra signos de estabilización, con un Euríbor que ronda el 2% y mejores condiciones por parte de la banca.

donpiso recuerda que la escasez de vivienda asequible y la falta de políticas estructurales en suelo, urbanismo y construcción siguen siendo los principales frenos para una evolución más sostenible del mercado. “La demanda existe. El reto es atenderla con oferta viable, precios asumibles y seguridad jurídica para el propietario”, concluye Bermúdez.

