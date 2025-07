El PSOE-A rechaza los recortes a la PAC del PP europeo y urge a Moreno Bonilla a “hacer algo por el campo andaluz”

Lina Gálvez critica que el presidente de la Junta se dedique solo a la propaganda y a confrontar con el Gobierno de España

La eurodiputada socialista Lina Gálvez ha exigido al presidente andaluz que “haga algo por el bien de los andaluces” y “haga algo por el campo andaluz”, que no se dedique solo a confrontar con el Gobierno de España y a la propaganda. En este sentido, Gálvez ha reclamado a Moreno Bonilla que diga qué va a hacer ante la nueva PAC, una propuesta a la que los socialistas dicen “no de manera contundente”.

La europarlamentaria socialista ha asegurado que la nueva PAC “los recortes, la condicionalidad, la renacionalización, es básicamente una propuesta del Partido Popular Europeo”, por lo que, indica, se trata de “una mala noticia para Moreno Bonilla”.

Gálvez ha exigido al presidente andaluz que deje de confrontar con el Gobierno de España y “nos diga qué va a hacer él, qué va a hacer él como presidente de la Junta de Andalucía, qué va a hacer él para defender los intereses de los andaluces, de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores andaluces allí en Bruselas, qué va a hacer él como vicepresidente primero que es del Comité de las Regiones”.

Lina Gálvez ha destacado que los socialistas “decimos no de manera contundente a la nueva propuesta de PAC, decimos no a los recortes, decimos no a la nacionalización y decimos no a la condicionalidad de los fondos”.