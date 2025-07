VOX exige al gobierno de Moreno Bonilla garantizar el apoyo educativo necesario para los alumnos TEA

• El parlamentario andaluz y presidente de VOX Almería, Juan José Bosquet, ha anunciado que desde la formación se presentará una serie de iniciativas en los ayuntamientos de la provincia donde VOX tiene representación, además de una Proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía, después de que el Partido Popular haya impuesto continuar con un modelo de apoyo externo a los centros educativos que traslada a las familias la carga económica y organizativa

El gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía ha abandonado a los alumnos TEA. Así lo ha denunciado el parlamentario andaluz y presidente de VOX Almería, Juan José Bosquet, quien ha señalado que el Partido Popular ha impuesto continuar con un modelo de apoyo externo a los centros educativos que traslada a las familias la carga económica y organizativa.

Una decisión por la que Bosquet ha anunciado que desde la formación se presentará una serie de iniciativas en los ayuntamientos de la provincia donde VOX tiene representación, además de una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía, con el objetivo de que no se lleve a cabo.

El presidente de VOX Almería ha explicado que lo que inicialmente fue concebido como una solución excepcional y temporal, se ha generalizado hasta el extremo de que hoy en día son los propios colegios los que, ante la falta de recursos, solicitan estos apoyos, ha explicado Bosquet ante una propuesta de la Consejería de Educación que “externaliza y privatiza un derecho fundamental para los alumnos con autismo”.

La Federación Autismo Andalucía, por su parte, no ha tardado en salir al paso de la decisión adoptada por la Junta y ya ha respondido decidiendo no renovar su convenio, y es que, como bien subraya el presidente de VOX Almería, “Moreno Bonilla pretende ignorar el principio de igualdad de oportunidades y traslada la responsabilidad de la Administración a las familias y a las asociaciones”.

Así, esto supone “una discriminación inaceptable y un retroceso intolerable” para todos aquellos padres que, ahora y a causa de la inacción del Partido Popular al frente de la Consejería de Educación, deben hacer frente al coste de estos apoyos con desembolsos mensuales que pueden superar los 400 o 500 euros.

“Es inadmisible que se pretenda sustituir la labor de personal cualificado por voluntarios sin formación”, acusaba el presidente de VOX Almería a un Moreno Bonilla que deja desamparados en Andalucía a 157.148 alumnos con algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo (NEAE), ya que, sólo en Almería, fueron escolarizados en el curso 2024/2025 casi 5.000 alumnos más que hace seis años.

Por ello, y a modo de apoyar a estas familias, desde VOX se ha exigido al gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía a garantizar el carácter público, gratuito y profesionalizado de los apoyos educativos destinados al alumnado con TEA, incorporando de forma prioritaria y suficiente personal especializado. “Menos promesas caídas en saco roto y más trabajar por una educación inclusiva y de calidad para todos”, reclamaba finalmente Juan José Bosquet.