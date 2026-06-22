El PSOE se compromete a poner en marcha escuelas de verano para las familias en los barrios de Almería

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
PSOE Almeria edil Fátima Herrera

Denuncia la cifra ridícula de 20 plazas que oferta un Ayuntamiento con más de 300 millones de presupuesto

Cuando llega el verano, muchas familias almerienses se echan a temblar. La llegada de las vacaciones escolares, que debería ser un momento de alegría y descanso, se convierte para muchos padres y madres en un auténtico quebradero de cabeza: ¿dónde dejamos a nuestros hijos mientras trabajamos? En una ciudad como Almería, con más de 200.000 habitantes, la respuesta del Ayuntamiento es, sencillamente, insuficiente.

Este año, la Escuela de Verano del Centro de la Mujer de Cortijo Grande, organizada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, ofrece únicamente 20 plazas diarias. “Sí, han leído bien: solo 20 plazas y solo para las usuarias y usuarios del centro de la mujer”. ¿De verdad alguien cree que esto es una solución para las familias de nuestra ciudad?”, apunta la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera.

Desde el Grupo Municipal Socialista se denuncia que esta cifra “es, no solo ridícula, sino una falta de respeto a las necesidades reales de las familias almerienses que cada mañana se levantan para afrontar largas y duras jornadas de trabajo, luchando por salir adelante y conciliar” . Al respecto, ha puesto como ejemplo el  Ayuntamiento de Tabernas que, con solo 4.000 habitantes oferta 100 plazas públicas en escuelas de verano.

Herrera ha lamentado que “la alcaldesa, en lugar de destinar los fondos que recibe del Gobierno de España, más de 200.000 euros anuales para políticas de conciliación, a lo que realmente necesitan las familias, prefiere gastarlos en pasacalles pedagógicos, fiestas y campañas de publicidad. Y mientras tanto, las madres y padres de Almería se encuentran sin alternativas reales para poder trabajar tranquilos durante el verano”.

“Desde el PSOE creemos que otra forma de gobernar es posible y necesaria”, apunta la portavoz socialista, al tiempo que anuncia: “cuando gobernemos, pondremos en marcha escuelas de verano en los barrios de la ciudad”.

Estas escuelas de verano tendrán suficientes plazas para que ningún niño ni niña de Almería se quede sin acceso a ellas.

“Es hora de dejar de despilfarrar el dinero público en iniciativas que no resuelven los problemas reales de nuestra gente”, ha concluido.

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