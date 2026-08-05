El Ayuntamiento lamenta el fallecimiento de Pepe Habichuela, una leyenda de la guitarra flamenca, estrechamente vinculado a Almería

El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca que “Almería pierde a un artista muy querido y admirado en nuestra tierra, que forma parte de la historia de nuestro Festival de Flamenco y Danza”

El Ayuntamiento de Almería expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del guitarrista flamenco Pepe Habichuela, uno de los grandes referentes universales del arte jondo y figura imprescindible en la historia de la guitarra flamenca, que ha fallecido ayer, martes, en Madrid a los 82 años.

José Antonio Carmona Carmona, conocido artísticamente como Pepe Habichuela, pertenecía a una de las sagas más importantes del flamenco. Su sensibilidad, personalidad artística y constante búsqueda creativa le convirtieron en una referencia indiscutible para varias generaciones de guitarristas. La ciudad de Almería mantuvo siempre una estrecha relación con el maestro granadino, tanto por su vinculación con la Peña Flamenca El Taranto como por su participación en distintas ediciones del Festival de Flamenco y Danza de Almería.

Su última actuación en la capital almeriense tuvo lugar el 18 de julio de 2024, dentro de la segunda gran noche del 57º Festival de Flamenco y Danza de Almería, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento. En aquella velada compartió protagonismo con el guitarrista almeriense Niño Josele, ofreciendo un recital que fue calificado como una auténtica celebración del arte de la guitarra y que recibió una calurosa ovación del público congregado en la Plaza de la Constitución.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “desde el Ayuntamiento de Almería, y en especial el Área de Cultura, queremos despedir a uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca. Pepe Habichuela deja un legado artístico inmenso y una forma única de entender el flamenco desde la emoción, el respeto a la tradición y la capacidad de innovar sin perder la esencia. En Almería siempre le recordaremos con enorme cariño porque esta ciudad formó parte de su trayectoria y él también forma parte de la historia de nuestro Festival de Flamenco y Danza”.

Diego Cruz ha subrayado además que “Pepe Habichuela mantuvo una relación muy especial con Almería y con la Peña El Taranto, y siempre mostró un profundo afecto por esta tierra y por su afición. Yo tuve el placer de compartir momentos inolvidables con él. Su música seguirá emocionando a generaciones de aficionados”.

Pepe Habichuela pertenece a una de las grandes dinastías del flamenco, los Habichuela, y a la generación de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar… que ha abierto el camino a los jóvenes flamencos de la actualidad y ha propiciado la enorme difusión que goza este arte hoy en día. En la trayectoria de Pepe se percibe con nitidez la sorprendente evolución del flamenco en los últimos años. Fue el primer artista flamenco en grabar para el sello independiente Nuevos Medios y traspasó sus conocimientos a su hijo y sobrinos, componentes del grupo Ketama, a Raimundo Amador y a José Soto ‘Sorderita’.

Sus primeros pasos profesionales los dio en las cuevas de Sacromonte y después se trasladó a los tablaos madrileños. Por aquellos tiempos acompañó a Pepe Marchena y a Juanito Valderrama. Sin embargo, la estrecha colaboración con Enrique Morente en los 70 marcó un rumbo distinto en su carrera y juntos descubrieron un nuevo mundo de armonías que plasmaron en dos trabajos históricos.

Pero además Pepe Habichuela tocó a dúo con el trompetista americano Don Cherry, toda una leyenda del free jazz y uno de los primeros teóricos de la fusión. Uno de los últimos capítulos de esta trayectoria innovadora ha sido la fusión entre el flamenco y la música clásica de la India, todo un espectáculo que nació de un proyecto con el músico indo-británico Nitin Sawhney y que se consumó en ‘Yerbagüena’, un disco grabado entre Bangalore (India), Barcelona y Madrid con la colaboración de la orquesta india The Bollywood Strings.

El Ayuntamiento de Almería se suma al duelo del mundo de la cultura y del flamenco por la pérdida de un artista irrepetible cuyo legado permanecerá para siempre en la memoria de los aficionados y en la historia del Festival de Flamenco y Danza de la ciudad.

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