URA Clan se proclama campeón de España de rugby inclusivo por primera vez en su historia

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
Ura Clan campeón de rugby inclusivo (5)

El equipo almeriense ganó todos los partidos, con un juego brillante, en la competición celebrada el pasado fin de semana en La Coruña

Orgullosos. Así deben sentirse todos los almerienses del nuevo éxito cosechado por URA Clan. El conjunto se ha proclamado campeón de España de rugby inclusivo, en la competición celebrada en La Coruña el pasado fin de semana. Pleno de victorias, los cuatro partidos ganados, que suponen subir al máximo escalón tras ser el año pasado subcampeones.

El presidente del club URA Almería, Miguel Palanca, compartía las emociones al afirmar que “ha sido maravilloso. Íbamos con la pretensión de disfrutar de la competición, pero es que, además, han jugado con una intensidad y solvencia increíble. La mejoría es palpable. Han ganado los cuatro partidos, pero todos han sido complicados y los han sabido resolver de forma efectiva”.

El rugby inclusivo se celebra con las mismas normas que el deporte tradicional, siendo la mitad de los jugadores personas con discapacidad. “El viaje ha sido largo, pero ha merecido la pena. Quince horas de viaje en autocar para la ida y otras tantas para la vuelta, un poco de turismo y mucho deporte, en un campeonato donde se potencia la convivencia. Fuimos 40 personas en una experiencia que siempre recordaremos. Los padres y madres estaban igual de emocionados al recibir a los campeones en Almería”.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha querido transmitir “las felicitaciones del Ayuntamiento de Almería. URA Almería es un ejemplo de todo lo bueno que transmite el deporte: convivencia, respeto e inclusión. Y URA Clan es un referente en toda España”.

La competición se celebró entre tres equipos de diferentes puntos de España: El Salvador Inclusivo de Valladolid, All-Rugby Habilidades Mixtas Llanera, de Asturias, y URA Clan. Su jugaban dos partidos con cada equipo y los almerienses han ganado todos los enfrentramientos. Un claro pleno que le ha proclamado campeón de España de rugby inclusivo.

El éxito del campeonato viene precedido de otro triunfo. La selección andaluza de rugby inclusivo se proclamó campeona de España el anterior fin de semana, con un 70% de jugadores de Almería.

De esta manera, URA Clan se han convertido en un ejemplo de cómo poner en práctica el deporte inclusivo.

Más historias

Carlos Tejada deportista

Carlos TEJADA CONSIGUE CON ANDALUCÍA EL CTº DE ESPAÑA DE NATACIÓN DE CCAA  DE FEDDI EN CACERES

GabinetedePrensa junio 21, 2026 0
Actividades deportivas hoy (4)

La playa y el mar se convierten en ‘pistas deportivas’ durante el verano con multitud de disciplinas

GabinetedePrensa junio 20, 2026 0
Reunión seguridad partido UD Almería Málaga CF

Reunión de seguridad para ultimar el dispositivo del partido entre la Ud. Almería y el Málaga CF

GabinetedePrensa junio 18, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Katiuska remodelación exterior

El Ayuntamiento activa los refugios climáticos municipales ante la alerta naranja por altas temperaturas

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
Gala Personas Mayores (15)

Los mayores muestran su arte en la Gala del Centro Mediterráneo-Oliveros, que ha llenado el Auditorio Maestro Padilla

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
entrega diplomas EyF dinamizacion cultural Mancomunidad Almanzora

Junta y Mancomunidad del Almanzora preparan a desempleados para ser promotores culturales de su comarca

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
consejera de Desarrollo Económico y Formación Profesional María del Carmen Castillo

María del Carmen Castillo defiende el respaldo “sin fisuras” de la Junta a la investigación andaluza con impacto global

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0
Ura Clan campeón de rugby inclusivo (5)

URA Clan se proclama campeón de España de rugby inclusivo por primera vez en su historia

GabinetedePrensa junio 22, 2026 0