URA Clan se proclama campeón de España de rugby inclusivo por primera vez en su historia

El equipo almeriense ganó todos los partidos, con un juego brillante, en la competición celebrada el pasado fin de semana en La Coruña

Orgullosos. Así deben sentirse todos los almerienses del nuevo éxito cosechado por URA Clan. El conjunto se ha proclamado campeón de España de rugby inclusivo, en la competición celebrada en La Coruña el pasado fin de semana. Pleno de victorias, los cuatro partidos ganados, que suponen subir al máximo escalón tras ser el año pasado subcampeones.

El presidente del club URA Almería, Miguel Palanca, compartía las emociones al afirmar que “ha sido maravilloso. Íbamos con la pretensión de disfrutar de la competición, pero es que, además, han jugado con una intensidad y solvencia increíble. La mejoría es palpable. Han ganado los cuatro partidos, pero todos han sido complicados y los han sabido resolver de forma efectiva”.

El rugby inclusivo se celebra con las mismas normas que el deporte tradicional, siendo la mitad de los jugadores personas con discapacidad. “El viaje ha sido largo, pero ha merecido la pena. Quince horas de viaje en autocar para la ida y otras tantas para la vuelta, un poco de turismo y mucho deporte, en un campeonato donde se potencia la convivencia. Fuimos 40 personas en una experiencia que siempre recordaremos. Los padres y madres estaban igual de emocionados al recibir a los campeones en Almería”.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha querido transmitir “las felicitaciones del Ayuntamiento de Almería. URA Almería es un ejemplo de todo lo bueno que transmite el deporte: convivencia, respeto e inclusión. Y URA Clan es un referente en toda España”.

La competición se celebró entre tres equipos de diferentes puntos de España: El Salvador Inclusivo de Valladolid, All-Rugby Habilidades Mixtas Llanera, de Asturias, y URA Clan. Su jugaban dos partidos con cada equipo y los almerienses han ganado todos los enfrentramientos. Un claro pleno que le ha proclamado campeón de España de rugby inclusivo.

El éxito del campeonato viene precedido de otro triunfo. La selección andaluza de rugby inclusivo se proclamó campeona de España el anterior fin de semana, con un 70% de jugadores de Almería.

De esta manera, URA Clan se han convertido en un ejemplo de cómo poner en práctica el deporte inclusivo.

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