Adjudicadas las obras de regeneración urbana del Barrio de Los Pintores

La actuación, con una inversión de casi 300.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio, vendrá a completar la rehabilitación residencial impulsada junto a la Junta de Andalucía en la zona

Las obras renovarán pavimentos, alumbrado y accesibilidad en seis calles del barrio y forma parte del programa de regeneración integral de Los Pintores y El Zapillo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la adjudicación de las obras de regeneración urbana del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) del Barrio de Los Pintores, una actuación que permitirá completar la transformación que, de forma coordinada, vienen impulsando la Junta de Andalucía y el Consistorio en este barrio y en la zona de El Zapillo, combinando la rehabilitación de edificios con la mejora del espacio público.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Mayfra Obras y Servicios S.L. por un importe de 288.699,25 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses y medio, tras un procedimiento de licitación al que concurrieron cuatro empresas, lo que pone de manifiesto el interés suscitado por esta actuación de regeneración urbana.

La actuación se integra dentro del programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) de Los Pintores y El Zapillo, desarrollado conjuntamente por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation EU. Este programa ha permitido ya la rehabilitación energética y de accesibilidad de once edificios con un total de 80 viviendas, de las que 56 corresponden a siete edificios del barrio de Los Pintores y 24 viviendas a cuatro edificios de El Zapillo, complementando ahora esa intervención sobre los inmuebles con la mejora de los espacios urbanos que los rodean.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha destacado que “esta adjudicación supone un nuevo paso en la apuesta por la regeneración integral de nuestros barrios. La Junta de Andalucía ha impulsado la rehabilitación de los edificios y ahora el Ayuntamiento completa esa transformación actuando sobre las calles, los acerados, la iluminación y la accesibilidad para ofrecer entornos urbanos más seguros, modernos y cómodos para los vecinos”.

“Nuestro objetivo es que la inversión pública tenga un efecto transformador completo. No basta con rehabilitar las viviendas; también es necesario dignificar el entorno en el que viven las personas, creando barrios más accesibles, sostenibles y cohesionados. Esa es la filosofía que inspira este programa conjunto con la Junta de Andalucía”, ha añadido.

Renovación integral de seis calles

Las obras, cuyo inicio se prevé para después de verano, se ejecutarán en las calles Pintor Rosales, Miguel Ángel, Pintor Fortuny, Pintor Romero de Torres, Pintor Sorolla y Pastor, donde se acometerá una renovación integral del espacio urbano mediante la mejora de pavimentos, acerados, accesibilidad, alumbrado público y señalización viaria. Asimismo, la actuación favorecerá una mejor conexión peatonal con la Plaza Acequieros, recientemente remodelada por el Ayuntamiento dentro de la estrategia de revitalización urbana de esta zona de la ciudad.

Entre los trabajos previstos destacan la adaptación de los pasos peatonales y rebajes de acera a la normativa de accesibilidad, la renovación del firme y de parte de los acerados, la sustitución de toda la señalización horizontal y vertical y la instalación de nuevas luminarias LED de mayor eficiencia energética, mejorando tanto la seguridad vial como la calidad ambiental y la eficiencia energética del barrio.

La memoria técnica fijaba una inversión de 373.064,42 euros, si bien el procedimiento de licitación ha permitido adjudicar las obras por 288.699,25 euros, optimizando los recursos públicos destinados a esta intervención.

Con la adjudicación de las obras del entorno del Barrio de Los Pintores, el Ayuntamiento culminará el desarrollo del programa de regeneración urbana previsto para las zonas de Pintores y Zapillo, esta última ya culminada con una inversión de más de 80.000 euros.

Una vez culminadas ambas intervenciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía habrán desarrollado una actuación integral sobre 80 viviendas y sus entornos urbanos, reforzando un modelo de colaboración institucional que combina la rehabilitación del parque residencial con la transformación del espacio público para ofrecer barrios más accesibles, sostenibles, eficientes y con una mayor calidad de vida para sus vecinos.

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