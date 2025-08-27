El PSOE vota no a la brutal subida de la basura, que doblará su importe para gran parte de la ciudad

Critica el gasto de 230.000 en una barredora para el Paseo mientras la maquinaria para los barrios “se cae a cachos”

Califica de disparate el precio de las viviendas protegidas de la Vega de Acá que costarán unos 220.000 euros

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha calificado de “injusta y desproporcionada” la subida de la basura aprobada hoy en Pleno por el equipo de Gobierno y considera que su único fin es «recaudar a costa del bolsillo de los almerienses”.

La subida de la basura es, según ha explicado, consecuencia directa “de los más de 20 años de mala gestión de los residuos». “El PP no ha hecho la tarea en materia de reciclaje durante todos los años que lleva gobernando la ciudad y, ahora, Europa penaliza y los almerienses tienen que pagar su tremenda irresponsabilidad y dejadez en la gestión de la basura”, ha recalcado.

Herrera considera que el aumento de la tasa es “injusto” porque gran parte de Almería va a tener que pagar más del doble por la basura. Los vecinos que viven en las calles categoría 3 y 4 van a pasar de pagar 64,77 euros a pagar 132,15 euros de cuota fija. Se da la circunstancia de que dichas calles se encuentran en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, por lo que, según la portavoz socialista, “los más débiles van a tener que cargar con el despilfarro de este Ayuntamiento”.

«Es injusto que un vecino de la Fuentecica pague lo mismo que uno del Paseo, cuando en los barrios más desfavorecidos los contenedores están reventados y llenos de suciedad», ha subrayado.

Para Herrera, esta medida «no tiene el más mínimo interés en conseguir una ciudad más limpia y más verde» y su único objetivo es «meter la mano en el bolsillo de las familias, sin tener en cuenta su nivel de ingresos».

Sablazos varios

La edil socialista ha criticado duramente lo que considera un “año negro” para los bolsillos de las familias, con “el sablazo del IBI, el tarifazo del agua, la subida del precio del uso de las instalaciones deportivas, de los cementerios y, ahora, la basura”.

Vivienda

Durante el Pleno celebrado hoy también se ha debatido sobre vivienda por el punto número 1 del orden del día para autorizar a la empresa municipal Almería XXI a la concertación de un préstamo para una promoción de 92 viviendas protegidas en la Vega de Acá.

El concejal del PSOE, Raúl Enríquez, ha declarado que “es un auténtico disparate el precio de esta promoción, 2.683 el metro cuadrado útil, lo que significa que una vivienda de unos 80 metros costará unos 217.000 euros”. “¿A quién están protegiendo ustedes con este precio de la vivienda protegida?”, ha preguntado el edil socialista, ya que “la mayoría de los almerienses que precisan hoy una vivienda no podrán pagar ese importe”.

Limpieza Paseo

Por su parte, la concejala del PSOE, Carmen Aguilar, ha afeado el equipo de Gobierno que se gaste 230.000 euros en una máquina de limpieza especial para el pavimento del Paseo cuando la maquinaria para limpiar los barrios “se cae a cachos y lo tienen que sufrir los trabajadores de la limpieza”.

Aguilar ha lamentado que “la falta de planificación del equipo de Gobierno la tengan que pagar siempre los almerienses”, ya que la máquina para limpiar el Paseo debería estar incluida en el nuevo contrato de la limpieza que se está tramitando.