El talento teatral ‘made in Almería’ se visualizó con la comedia musical ‘El Eunuco’, anoche en el Auditorio

El público disfrutó durante más de dos horas con los enredos de esta representación ambientada en la Atenas clásica, creada por la compañía ‘Venus en Escena’

Una de las señas de identidad de la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería es compartir el talento almeriense en los distintos géneros, ya sea la música, teatro, danza, flamenco… Anoche se volvió a comprobar con la compañía ‘’Venus en Escena’, que tras colgar el cartel de ‘entradas agotadas’ en el Teatro Apolo hace unas semanas con ‘Dos + Dos’, volvió a recibir anoche el apoyo y cariño de sus paisanos en la representación de ‘El Eunuco’, una desbordante comedia musical a beneficio de la asociación A Toda Vela.

Excelentes interpretaciones, sabiendo aportar el tono para conectar con el público y el mérito añadido de tener que cantar, en una comedia musical redonda, que si ya el pasado mes de abril había recibido los parabienes en su estreno en el Teatro Cervantes, ahora ha vuelto a conseguir los aplausos, anoche en un lleno Auditorio Maestro Padilla, dentro del ‘Otoño Cultural’ del Ayuntamiento de Almería.

Ambientada en la antigua Atenas, ‘El Eunuco’ es una trepidante comedia de enredos donde los celos, el deseo y la confusión se entrelazan en una trama repleta de malentendidos, disfraces inesperados y personajes divertidos, y a veces, excéntricos. Bajo la dirección de Ángela Felices y la producción de Abel Pons, el montaje apuesta por un ritmo frenético y una estética colorida que combina elementos clásicos y contemporáneos, que mantienen al público en un estado constante de expectación y carcajada.

El elenco de ‘Venus en Escena’ brilló en cada intervención. Gerardo Ruiz-Rico, Ángela Felices, Abel Pons, Helena García, Valeria Roberts, Rodrigo Batlles, Moisés Martínez, José Miguel Reyes y Juan Miguel Rivas compartieron su talento, versatilidad, frescura y conocimientos, aportando ritmo, complicidad escénica y una comicidad tan natural como eficaz.

Uno de los mayores aciertos del montaje radica en su capacidad para conectar con el espectador contemporáneo sin traicionar el espíritu del texto clásico. ‘El Eunuco’ juega con la ironía, el equívoco y el deseo como motores universales de la comedia, y ‘Venus en Escena’ los traduce en una experiencia escénica cercana, moderna y divertida.

La representación tenía un carácter solidario, ya que lo recaudado se destinará a la asociación A Toda Vela, entidad almeriense con más de 28 años de trayectoria.

‘Venus en escena’ seguirá con la gira de ‘El Eunuco’ por la provincia, y las siguientes paradas serán en Fines, Mojácar, Carboneras, Pulpí y Vélez Rubio. Talento ‘made in Almería’.