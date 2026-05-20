Más de 100 obras participan en el II Concurso escolar de Relato Corto ‘Pequeñas historias para un gran planeta’ que organiza CSIF

Estefanía G. Soria

· La entrega de premios será el próximo viernes, día 5 de junio, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, en una gala que tendrá lugar en el auditorio del Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez

Más de un centenar de obras participan en el II Concurso escolar de Relato Corto que organiza el Sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, en esta segunda edición bajo la temática ‘Pequeñas historias para un gran planeta’, con el cuidado del Medio Ambiente en la provincia como eje principal.

Con una participación que ha superado ampliamente la primera edición, el sindicato está organizando la entrega de premios que se celebrará el próximo viernes, día 5 de junio, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y que tendrá lugar en el auditorio del Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez de la capital.

Este certamen literario ha estado dirigido a alumnos y alumnas de los niveles de 5º y 6º curso de Educación Primaria, en el que han participado prácticamente el 50 por ciento de los centros educativos públicos de la provincia y que ha tenido por objetivo poner el foco en los principales problemas medioambientales que afectan a la provincia de Almería. Así, se ha presentado un relato por clase, dentro de los dos niveles (5º y 6º) y centro educativo, con un máximo de 300 palabras. En este momento, el concurso se encuentra en la fase de selección, en el que el jurado, formado por destacados profesionales relacionados con la literatura, el arte y la educación de la provincia, se encuentra puntuando las obras para elegir a los 12 finalistas de en entre los cuales saldrá el ganador cuyo premio consistirá en un ordenador portátil, una tablet para el segundo clasificado y una bicicleta para el tercero. Asimismo, tanto los tutores de los tres ganadores como los tres centros educativos, recibirán una tablet y una colección de libros, respectivamente.

El sector de Educación explica del jurado que dos de sus miembros repiten experiencia de la edición anterior, en concreto, Juan José Rosado, pintor, escritor e ilustrador y Rubén Martínez, profesor de literatura y miembro del Instituto de Estudios Almerienses. Asimismo, se han unido a este proyecto otros profesionales como Antonio Cruz, poeta, narrador y traductor, Leonor Cano, profesora de Lengua y coordinadora del Plan de Biblioteca del IES El Palmeral y Toñi Berenguel, también docente de Lengua Coordinadora y colaboradora del libro ‘La peste. El mal que corre’ del autor Peterjuan Gómez.

Desde el sindicato recuerdan que esta iniciativa surge con el fin de conectar y poner en valor la labor plural del sindicato entre todos los miembros de la comunidad educativa, destacando así la clara apuesta de CSIF por la Educación Pública. “La edición anterior la conectamos con el XX aniversario de los Juegos del Mediterráneo y tuvo una acogida estupenda y, en esta ocasión, se han superado más aún nuestras expectativas, con una participación abrumadora”, ha explicado el responsable del Sector de Educación, Juanfra Caballlero.