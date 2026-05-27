La apertura de salas 24/7 y un proyecto para recuperar la memoria del edificio de la Biblioteca Central, novedades para junio

La red de bibliotecas municipales ofrecerá un nuevo mes de variadas actividades, sacando además a la calle su taller de tejer el sábado, 13 de junio

El Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy la programación que desarrollará la Red Municipal de Bibliotecas durante el próximo mes de junio, un periodo marcado tanto por el final del curso escolar de peques de la casa, como por la intensa actividad académica derivada de los exámenes finales tanto en los cursos universitarios y grados como en los de acceso a la universidad.

Por ello, entre las principales novedades, el concejal delegado del Área, Diego Cruz, ha anunciado la ampliación del horario de las salas 24 horas, que permanecerán abiertas ininterrumpidamente “desde este pasado lunes, 25 de mayo, hasta el próximo 28 de junio, “para facilitar el estudio al alumnado de la Universidad de Almería y a quienes preparan las pruebas de la PAU”.

Desde el Área de Cultura han trasladado además un mensaje de apoyo y ánimo a todos los estudiantes, deseándoles “toda la suerte del mundo” y esperando “que el esfuerzo realizado durante el curso y las horas de estudio en las bibliotecas municipales obtengan sus frutos”.

Recuperando la memoria del edificio

La programación de junio incorpora también el inicio del proyecto ‘Entre muros y memorias’, una iniciativa destinada a recuperar y preservar la memoria viva de la Biblioteca Central y el legado del arquitecto Guillermo Langle.

“El proyecto busca construirse con la participación ciudadana mediante la recopilación de fotografías, testimonios orales, recuerdos personales, relatos escritos y documentos relacionados con la historia del edificio”, ha detallado Diego Cruz. Las aportaciones podrán realizarse a través de un formulario online, mediante el correo electrónico expobc@aytoalmeria.es o presencialmente en la propia biblioteca, en una iniciativa totalmente altruista y siempre sin ánimo de lucro.

Toda la información sobre esta iniciativa y el resto de actividades puede consultarse en la página web oficial de la Red Municipal de Bibliotecas de la ciudad, https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria

Cuentacuentos, talleres, Almerilec…

La programación de junio incluye además, como es habitual, numerosas actividades infantiles y familiares, entre ellas sesiones de bebecuentos (Central, 9 de junio, 18.00 horas) y cuentacuentos en distintas bibliotecas de la red municipal (‘Señor Aburrimiento’: 11 junio, 18.00 El Alquián; día 23, 11.00 horas, La Chanca; día 25, 11.00 horas, Los Ángeles; día 30, 10.30 horas, Cabo de Gata y ‘La palabra mágica de Lía’ con Angy Cruz el 4 en la Central José María Artero a las 18.00 y ‘Willy no busca trufas’ de Lady Majareta el día 10 en Cabo de Gata a las 17.30 horas).

Asimismo, se desarrollarán cinco talleres infantiles de manualidades dedicados a los populares muñecos “Squishy”, dirigidos a los más pequeños en diferentes barrios de la ciudad. El 2 en El Alquián (18.00 horas), el 4 en Cabo de Gata (17.30), el 8 en Los Ángeles (18.00), el 10 en la Central (18.00) y el 29 en La Chanca (11.00 horas).

Para el público adulto se han organizado nuevos talleres sobre gimnasia cerebral (3 de junio) y edición de vídeo desde el teléfono móvil (17 de junio), ambos a las 11.30 horas en la Biblioteca Central José María Artero, además de una charla sobre ansiedad prevista en la Biblioteca de Los Ángeles el 8 de junio a las 10.00 horas.

La agenda cultural se completa con la presentación del libro ‘Cuando Aprendí a Dibujar Líneas Rojas’, de la psicóloga María Belén García López, prevista para el 11 de junio en la Biblioteca Central a las 18.30 horas.

Además, los días 12 y 13 de junio se celebrará una nueva edición de Almerilec, iniciativa impulsada por Diego Cara y la asociación Colectivo De Tebeos, que incluirá también una exposición visitable del 10 de junio al 25 de julio.

Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo y, en algunos casos, será necesaria reserva previa a través de la web de la Red Municipal de Bibliotecas, donde también podrá consultarse la programación completa y posibles actualizaciones.

Día Mundial de Tejer en Público

Otra de las actividades destacadas será la celebración del Día Mundial de Tejer en Público. El próximo 13 de junio, el tradicional taller de tejido que se desarrolla habitualmente en la biblioteca Central José María Artero saldrá a la calle, junto al obelisco de la Avenida Federico García Lorca, en horario de 10:00 a 13:00 horas, abierto a la participación de toda la ciudadanía.