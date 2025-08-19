El transporte público metropolitano de Almería superó los 3,5 millones de viajes entre enero y junio

El número de usuarios que utilizaron la tarjeta del Consorcio sigue al alza y crece un 11,5% respecto al primer semestre de 2024

El transporte público metropolitano de Almería ha cerrado el primer semestre de 2025 con más de 3,5 millones de viajeros (3.578.567) y mantiene la senda de crecimiento que le llevó a batir récord de demanda en 2024. El Consorcio de Transportes Metropolitano establece su mejor arranque de año con un crecimiento del 11,5% entre enero y junio, afianzando sus tarjetas (la tarjeta verde y la tarjeta joven) como los títulos más utilizados para los desplazamientos de los almerienses.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha señalado que el transporte público metropolitano “sigue haciendo historia con cifras nunca alcanzadas que nos indican que el Gobierno andaluz va en la buena dirección en sus políticas de movilidad”. “Nuestro principal objetivo es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado”, ha manifestado la consejera, que ha asegurado que este aumento de viajeros responde, “a que se ha recuperado la confianza del usuario, con mejores servicios y medidas para incentivar el uso del transporte público, como las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio”.

Los autobuses metropolitanos han experimentado un notable aumento en el número de usuarios, con 2.579.550 viajes entre enero y junio de 2025. Esta cifra representa un crecimiento del 5,67% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el uso de la tarjeta en los autobuses urbanos (Almería y El Ejido) siguen al alza y rozó el millón de viajes entre enero y junio, con 999.017 desplazamientos. Es decir, una subida del 29,98%.

Este aumento de viajeros también se traduce en una mayor fidelidad y mayor número de personas con tarjeta del Consorcio. A 31 de junio, la Consejería de Fomento tenía registradas 176.548 tarjetas operativas en Almería, un 20% más (30.375 más que en junio de 2024).