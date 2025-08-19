‘En el mar también se respira’, éxito de Pulmón Azul en Adra

Natalia Ordieres Cueto

Pulmón Azul une sin diferencias: juntos por un bien común, el agua. Éxito en la jornada de limpieza y concienciación ambiental

La iniciativa Pulmón Azul, celebrada el pasado fin de semana en la localidad de Adra, reunió a más de una veintena de voluntarios y profesionales comprometidos con la protección del medio marino. Con el respaldo y colaboración del Ayuntamiento de Adra, Policía Local, equipo de la Guardia Civil y el apoyo de diversas entidades, se logró una limpieza profunda de la costa, que presentaba un importante nivel de deterioro.

En la actividad participaron 24 buzos, coordinados por el experimentado buceador Juan Rubí, con el apoyo del grupo LASTRADOS, y el centro de buceo Calahonda, quienes asumieron la labor en las zonas submarinas. Además, dicha actividad contó con el soporte en el mar mediante un barco de asistencia.

Paralelamente, familias, niños y voluntarios se sumaron a la limpieza en la playa, haciendo de esta jornada una experiencia comunitaria enriquecedora (35 personas en total).

El evento contó además con la destacada presencia de personalidades como el novillero sin picadores Antonio Ortega, quien obtuvo el primer lugar en la carrera; la bailaora profesional Shanell Valmed, que participó activamente en la limpieza; la actual Miss Earth Spain 2025, María Victoria Medina; así como alumnos, modelos y azafatas de la Agencia Modelos Negra Francisca.

La diseñadora Irene Luna también se unió a la jornada, seleccionando materiales reciclados que formarán parte de sus próximos diseños, los cuales podrán apreciarse en el desfile de ECOMODA, antes de finalizar el año.

La organización cuidó cada detalle: desde la hidratación y frutas para los participantes, hasta la atención culinaria del catering Los Ángeles, que ofreció una paella elaborada con cariño y esfuerzo para cerrar la jornada en un ambiente festivo y fraternal.

Asimismo, se contó con la valiosa colaboración del equipo audiovisual Estudio Luces y Sombras, quienes estuvieron presentes apoyando y documentando la causa.

“Hemos compartido un día inolvidable, donde profesionales de distintos ámbitos nos unimos por un bien común: la protección del agua y la concienciación ambiental. Cada gesto suma en este camino hacia un futuro más limpio y sostenible”, expresó Norelkys Medina, creadora de la iniciativa Pulmón Azul y directora de la Agencia Modelos Negra Francisca y marca Miss Earth Spain.

La jornada Pulmón Azul en Adra dejó un claro mensaje: la unión de la sociedad civil, el arte, el deporte y el compromiso ciudadano es fundamental para preservar nuestros mares y costas.