Huércal de Almería reunirá a los mejores especialistas de España y Europa en resolver cubos de Rubik

El Teatro Multiusos acoge este fin de semana el IndalOpen O’Clock 2026, V Campeonato Oficial de Speedcubing de la provincia de Almería

El Teatro Multiusos de Huércal de Almería acogerá los próximos 23 y 24 de mayo el IndalOpen O’Clock 2026, el V Campeonato Oficial de Speedcubing de la provincia de Almería, una competición oficial de la World Cube Association (WCA) que reunirá a algunos de los mejores especialistas nacionales e internacionales en resolución rápida del cubo de Rubik y sus variantes.

El campeonato, organizado por la Asociación Almeriense de Speedcubing con la colaboración del Ayuntamiento de Huércal de Almería y la Diputación Provincial de Almería, ha completado las 60 plazas disponibles con participantes llegados desde distintos puntos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y la provincia de Almería.

Entre los competidores destaca la presencia de la sevillana Marisa Revaliente, actual campeona de España de cubo 3×3, con una mejor marca personal de 5,57 segundos, así como una decena de speedcubers con tiempos inferiores a los diez segundos. Además, al tratarse de una competición centrada especialmente en la modalidad Clock, acudirán algunos de los mejores especialistas de esta disciplina, como la neerlandesa Taj Bressert, el madrileño Hugo Barjollo o la almeriense Blanca Hidalgo, actual subcampeona de España.

Durante el campeonato se disputarán nueve modalidades diferentes, entre ellas 2×2, 3×3, 4×4, Megaminx, Pyraminx, Square-1 y Clock, considerada la prueba principal del evento. Cada categoría contará con varias rondas clasificatorias y una final para los mejores tiempos medios. La competición arrancará el sábado 23 de mayo a las 9:00 horas con las primeras rondas clasificatorias y continuará durante toda la jornada hasta las 20:30 horas. El domingo 24 se celebrarán las finales y la entrega de premios.

Además de la competición oficial, el evento contará con actividades paralelas como sorteos entre los participantes y un stand especializado en speedcubing con venta de cubos y material técnico. Como novedad, se celebrará un reto especial consistente en intentar resolver la misma mezcla del actual récord del mundo de cubo 3×3, establecido por el polaco Teodor Zajder en 2,76 segundos. El participante que consiga el mejor tiempo recibirá como premio el mismo modelo de cubo utilizado para lograr dicho récord mundial.

El speedcubing, basado en la resolución del Cubo de Rubik en el menor tiempo posible, se ha convertido en una disciplina en auge que combina agilidad mental, concentración, memoria y rapidez, atrayendo cada vez a más jóvenes aficionados en toda España.