Pulpí celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural con el V Encuentro Multicultural este domingo, 24 de mayo, en la plaza del Espacio Escénico

Un año más y con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural, que tiene lugar el próximo jueves, 21 de mayo, el Ayuntamiento de Pulpí ha presentado la programación del V EncuentroMulticultural 2026, en el que asociaciones y colectivos de diferentes nacionalidades de nuestro municipio, se reunirán el próximo domingo, 24 de mayo en la plaza del Espacio Escénico de Pulpí, para celebrar este ya tradicional día con fecha fija en el calendario local.

La presentación de la programación ha tenido lugar esta tarde, por parte del alcalde de Pulpí, Juan Pedro García; los concejales del Ayuntamiento, y representantes de asociaciones y colectivos de diferentes nacionalidades, que han adelantado la muestra que quieren hacer de su cultura el próximo domingo.

Programación V Encuentro Multicultural 2026 (Domingo, 24 de mayo):

DESDE LAS 11.00H. JUEGOS MULTICULTURALES Y MANUALIDADES DEL MUNDO CON HINCHABLE GRATUITO.

11.00H BIODANZA, «DANZANDO POR LA PAZ», FACILITA KONTXI AYALA.



12.00H ACTUACIÓN DE LA «CHARANGA 2.0».



12.30H BIENVENIDA AL ENCUENTRO MULTICULTURAL. CON EXHIBICIÓN DE TRAJES TÍPICOS REGIONALES, DANZAS DEL MUNDO Y ENTREGA DE PREMIOS DEL TORNEO DE FÚTBOL DE LAS NACIONES.



DE 13.30H A 16.00H DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS TIPICOS DE CADA PAIS, MUESTRA DE ARTESANIA, TRAJES TIPICOS, ETC.



13.30H DEGUSTACIÓN DE GAZPACHO ANDALUZ.

13.30H. ACTUACIÓN DEL GRUPO «AGUAPANELA CON PAN».



14.30H ACTUACIÓN DE «LUIS GONZALO MOPOSITA».

14.30H DEGUSTACIÓN DE PAELLA GIGANTE MIXTA DE MARISCO CON POLLO GARANTÍA HALAL.



15.30H ACTUACIÓN GRUPO «EL FARAH».



16.00H ANIMACIÓN INFANTIL Y FAMILIAR «EL MÁGICO MUNDO DE TAMY», CON JUEGOS, MÚSICA, CLOWN, ETC.



16.00H ACTUACIÓN GRUPO «ÁFRICA SOUL».



17.00H ACTUACIÓN DE «MIKY SHOW».



18.00H ACTUACIÓN DEL GRUPO «LOS IBEROAMERICANOS».



19.00H ACTUACIÓN «JAIMITO SENTIMENTAL».



19.30H ACTUACIÓN DEL GRUPO «MOCHELO BAND».



20.00H CLAUSURA JORNADA.

¡Os esperamos a todos en el V Encuentro Multicultural en el Espacio Escénico de Pulpí!

#VEncuentroMulticulturalPulpí