El XVII Congreso ASANEC pondrá en valor la fuerza de los cuidados comunitarios del 27 al 29 de mayo en Jaén

La Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria organiza el simposio, con asistencia de más de 700 profesionales de toda España, así como de otros países a través del congreso virtual

Más de 700 profesionales de la enfermería participarán en el 17º Congreso Internacional ASANEC, del 27 al 29 de mayo, que se celebrará en Jaén, y donde se pondrá en valor la fuerza de los cuidados comunitarios. El simposio está organizado por la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria, y cuenta con el apoyo, entre otras entidades, de la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén.

María Dolores Ruiz, presidenta de esta sociedad científica, afirma que “con una mirada integradora, el Congreso ASANEC se convertirá en un espacio pensado para reflexionar sobre los retos que atraviesan la sociedad y su impacto en la salud. La desigualdad, las distintas formas de vivir la soledad, los cambios en los modos de relacionarnos y cuidar, o las violencias que aún permanecen ocultas, son cuestiones que nos interpelan y nos obligan a repensar la práctica enfermera desde una perspectiva amplia y transformadora”.

Este encuentro quiere ser también una invitación a mirar hacia adelante. “La investigación, la innovación y las nuevas tecnologías se abren paso como herramientas que fortalecen nuestro trabajo y amplían las posibilidades de acompañar a las personas en su salud. Al mismo tiempo, recordamos que nada de esto tiene sentido sin la participación activa de la comunidad, verdadero motor de cohesión social y de promoción de la salud colectiva”, explica María Dolores Ruiz.

El congreso será inaugurado por el catedrático José Miguel Morales Asencio, vicedecano de Posgrado, Investigación y Transferencia, y responsable del Grupo CTS-970 ‘Cronicidad, Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud’ de la Universidad de Málaga. El programa se estructura en seis mesas redondas que tratarán, respectivamente, sobre los determinantes sociales de la salud, la investigación en enfermería familiar y comunitaria, innovación y tecnología en los cuidados, el abordaje del maltrato en las distintas etapas de la vida, promoción de la salud y participación comunitaria en la soledad no deseada, y participación comunitaria como elemento clave en la promoción de la salud. Además, habrá 20 talleres, presentación de los resultados de la beca de investigación ASANEC y entrega de premios de la asociación. Más información, en https://congresoasanec.es/

ASANEC es una sociedad científica integrada por enfermeras y enfermeros de toda la geografía andaluza que trabajan por y para el desarrollo de la profesión. Entre sus fines se encuentran la formación, la investigación y la mejora continua de la práctica enfermera, con un objetivo claro: ofrecer cuidados de calidad a la comunidad.

La Atención Primaria atraviesa un momento decisivo, marcado por profundas transformaciones sociales, tecnológicas y demográficas que exigen respuestas sólidas, innovadoras y basadas en la evidencia científica. Según la Organización Mundial de la Salud, los sistemas sanitarios más eficientes y equitativos son aquellos que apuestan de forma decidida por una Atención Primaria fuerte, accesible y resolutiva. Por tanto, reflexiona la presidenta de ASANEC, “el reto es seguir impulsando la transformación de la Atención Primaria, porque transformar la forma de cuidar es también transformar la vida de las personas y de las comunidades a las que cuidamos”.

El congreso, en cifras

Más de 700 profesionales procedentes de todas las provincias andaluzas y el resto de España se reunirán en la Universidad de Jaén y en el Palacio de Congresos, a los que se sumarán enfermeros y enfermeras de otros países como Ecuador, Italia, Portugal, Chile o Colombia a través del congreso virtual, para reflexionar y analizar los retos actuales de la sociedad, y su impacto directo en la salud de las personas, las familias y las comunidades.

El congreso se desarrollará a lo largo de veinte talleres, seis mesas redondas y cuatro mesas de comunicaciones orales, con presencia de los más destacados expertos en la materia, concluyendo con la entrega de los Premios ASANEC. Las inscripciones se realizan en https://congresoasanec.es/index.php?seccion=registros