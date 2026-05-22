La Junta refuerza la atención judicial especializada a menores, víctimas vulnerables y personas con discapacidad

La provincia cuenta ya con salas Gesell y espacios amigables en distintas sedes judiciales para garantizar una atención mas humana y adaptada

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, ha realizado una visita al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) de Almería. Este recurso ofrece atención psicológica, jurídica y social a víctimas durante el proceso judicial, especialmente en casos de especial vulnerabilidad.

Durante la visita, Rebeca Gómez, ha destacado que “la humanización de la Justicia constituye uno de los ejes estratégicos de la Consejería, especialmente en aquellos procedimientos en los que intervienen menores de edad, víctimas de violencia o personas con discapacidad, que requieren una respuesta institucional adaptada, garantista y respetuosa con su situación de vulnerabilidad”.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública continúa avanzando en la provincia de Almería en la implantación de recursos y espacios especializados orientados a garantizar una atención judicial más accesible y adaptada, mediante el refuerzo del SAVA, las salas Gesell y los espacios amigables en las sedes judiciales.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía atendió en la provincia a 352 menores y a 153 personas con discapacidad mediante una intervención multidisciplinar de carácter psicológico, jurídico y social orientada a garantizar la protección de los derechos de las víctimas durante todas las fases del procedimiento judicial.

En este periodo se practicaron además 50 pruebas preconstituidas impulsadas por el SAVA en la provincia, un mecanismo procesal especialmente relevante en la protección de menores y víctimas vulnerables, al permitir la práctica anticipada de la declaración con plenas garantías y evitar la reiteración innecesaria del testimonio durante el proceso penal, reduciendo así la victimización secundaria. A estas actuaciones se suman igualmente las desarrolladas por la Fundación Márgenes y Vínculos, entidad que también utiliza las salas Gesell existentes en las sedes judiciales de la provincia.

Las salas Gesell constituyen espacios específicamente diseñados para la exploración judicial y la práctica de declaraciones de menores y víctimas especialmente vulnerables en condiciones de máxima protección emocional y procesal. Su configuración técnica permite que jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, equipos psicosociales, médicos forenses y profesionales especializados puedan seguir la declaración desde una sala anexa mediante sistemas de audio y vídeo, evitando la exposición directa de la víctima y favoreciendo un entorno seguro y adaptado.

Estos recursos resultan especialmente relevantes en procedimientos relacionados con violencia sobre la mujer, delitos contra la libertad sexual, violencia intrafamiliar o causas en las que intervienen personas con discapacidad, facilitando una declaración única con valor probatorio preconstituido y preservando el interés superior del menor, la accesibilidad cognitiva y el derecho a la tutela judicial efectiva.

La provincia dispone actualmente de salas Gesell en Almería, El Ejido y la Audiencia Provincial de Almería, además de salas amigables en Almería, El Ejido y Berja, así como espacios de espera acondicionados y adaptados en otros órganos judiciales, como Huércal-Overa, Vera y Roquetas de Mar. Estos espacios están concebidos para minimizar el impacto emocional derivado del acceso a la sede judicial, generar entornos de confianza y garantizar una atención más digna, reservada y adaptada a las necesidades de las víctimas.

La delegada territorial ha subrayado además que las nuevas infraestructuras judiciales impulsadas por la Junta de Andalucía en la provincia incorporarán de manera estructural este modelo de atención especializada. Así, las futuras sedes judiciales de Roquetas de Mar, actualmente en ejecución; Huércal-Overa, cuya construcción se encuentra en fase de licitación; y Vélez-Rubio, donde está prevista la rehabilitación de la histórica Casa Manchón para uso judicial, contarán con salas Gesell y espacios amigables específicamente diseñados para la atención a víctimas vulnerables.

Igualmente, la futura sede judicial de Vera, cuyo desarrollo ha comenzado tras la firma del convenio de colaboración público-pública entre la Consejería de Justicia y el Ayuntamiento, incorporará también este tipo de espacios especializados dentro de su planificación funcional.

Rebeca Gómez ha señalado que “la incorporación de salas Gesell y espacios amigables en las nuevas sedes judiciales responde a un modelo de Justicia moderna y avanzada, centrada en las personas y especialmente sensible con quienes afrontan una mayor situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, la delegada ha incidido en que estas actuaciones se alinean con el Plan de Humanización de la Justicia impulsado por la Junta de Andalucía, así como con los principios de accesibilidad universal, adaptación procedimental y protección reforzada recogidos tanto en la normativa estatal como en los instrumentos internacionales de protección de la infancia y de las personas con discapacidad.

Con estas actuaciones, la Junta de Andalucía consolida en la provincia de Almería una red progresiva de recursos judiciales especializados orientados a ofrecer una respuesta más accesible, coordinada y humanizada, reforzando la protección de menores, víctimas especialmente vulnerables y personas con discapacidad dentro del sistema judicial.