El XX Aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar protagoniza el Rally Fotográfico

El concurso, que anima a redescubrir este icono del municipio, comienza hoy mismo y se extenderá hasta el 23 de mayo

En el marco de celebración del XX aniversario del bulevar, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Vícar convoca el Rally Fotográfico ‘Ciudad de Vícar’. “Se trata de una actividad que plantea una oportunidad única para descubrir y capturar la esencia de uno de los espacios más emblemáticos del municipio”, ha señalado el alcalde, Antonio Bonilla.

El Rally Fotográfico arranca hoy mismo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Libro y se extenderá hasta el próximo 23 de mayo. Los interesados en participar deberán inscribirse a través del formulario facilitado por la organización donde, además, quedan detalladas las bases del concurso. Cada participante podrá enviar un máximo de 5 fotografías que podrán realizarse con cámara digital, compacta o teléfono móvil y siguiendo siempre la temática protagonista de la edición. El objetivo es incentivar a los ciudadanos a desarrollar toda su creatividad capturando diferentes puntos o elementos del Bulevar Ciudad de Vícar. Asimismo, las imágenes ganadoras así como algunas de las más destacadas formarán parte de una futura exposición, también dentro de las actividades conmemorativas del XX aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar.

Entre los elementos a considerar por parte del jurado se encuentran la originalidad, la calidad técnica o la composición y valor artístico, entre otros. Así, se establecerán 3 premios dotados con 400E€, 200€ y 100€ respectivamente, así como una placa conmemorativa del evento.

Desde el Ayuntamiento de Vícar se anima a todos los vecinos y vecinas a participar y compartir su propia mirada sobre uno de los elementos urbanos más distintivos del municipio y que desde hace 20 años forma parte de la vida de todos los vicarios.