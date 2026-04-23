Los alumnos del IES Puebla de Vícar se suman a los actos por el Día del Libro en sus II Jornadas de Teatro

La compañía Farandulario Teatro representó ayer ‘La Casa de Bernarda Alba’

El IES La Puebla se suma a las celebraciones en Vícar con motivo del Día del Libro, con el teatro como apuesta principal. En total han sido dos representaciones, una que tuvo lugar ayer en la que los alumnos de cuarto curso de la ESO y de segundo de Bachillerato disfrutaron con la representación del clásico de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, a cargo de la compañía Farandulario Teatro. Desde el primer momento, el silencio se apoderó del Auditorio de Vícar, cuando actores y actrices ofrecieron una actuación de altura en el Teatro Auditorio de Vicar. El Ayuntamiento de Vícar, que siempre ha apostado por fomentar las artes escénicas, ha colaborado estrechamente con el centro en la organización de estas II Jornadas de Teatro.

Tanto la concejala de Juventud, Educación e Infancia, Gracia Montoro y la edil de Economía, Urbanismo, Régimen Interno, Comunicación y Desarrollo Municipal, Luz María Fernández, acompañaron a los alumnos del IES La Puebla en la inauguración de esta actividad. Se trata de la primera experiencia de la que esperan termine convirtiéndose en una tradición y donde están llamados a participar todos los estudiantes. Precisamente son ellos quienes contribuyen a configurar la programación ya que no solo pueden asistir a los diferentes talleres o clases, sino que también se convierten en protagonistas a través de originales actuaciones.

Las Jornadas han tenido continuidad esta mañana con una nueva representación en el teatro. Esta vez a cargo de los propios alumnos del centro, que han representado en el escenario del teatro la obra ‘Las Mil y una Noches’