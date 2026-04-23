El III Reto El capitán Tomás de Morata se desarrollará este domingo 26 de abril en las modalidades de Trail, Marcha senderista,  Mini Trail, Ruta de Senderismo y Paseo Solidario

Patricia López Rojas

El reto tiene carácter solidario a beneficio de la Asociación de Alzheimer de Huércal-Overa

Las inscripciones se pueden realizar a través de la web www.asuspuestos.com

El Ayuntamiento de Huércal-Overa, a través de la Concejalía de Deportes, desarrollará el próximo domingo 26 de abril el III Reto El capitán Tomás de Morata. Una prueba que toma como nombre el del Capitán que asaltó la fortaleza de Overa para recuperarla en época musulmana tal y como reza en el escudo de la Villa.

Un desafío deportivo que en esta edición incorpora como novedad nuevas modalidades para hacerlo accesible a un mayor número de vecinos, para que puedan disfrutar mientras practican deporte del entorno natural y de la convivencia. Para ello se han establecido tres modalidades: 19,4K Trail y Marcha senderista, 8,4K Mini Trail y Ruta Senderismo y 4K Paseo Solidario.

La prueba a beneficio de la Asociación de Alzheimer de Huércal-Overa, tendrá salida a las 08:30h en el Salón Social del Calvario, discurriendo por los parajes del Cerro Minado, Sierra de Almagro, La Santa y el Puente Parias. La entrega de dorsales y obsequio se realizará a partir de las 07:30h en el Punto de Salida.

El alcalde, Domingo Fernández, ha explicado que “desde el Ayuntamiento continuamos fomentando la practica deportiva entre nuestros vecinos con este reto que ya es una cita de referencia en nuestro calendario y en el que a fecha de hoy hay casi 300 inscritos. A la vez que damos a conocer a una importante figura de la historia de nuestro municipio el Capitán Tomás de Morata y disfrutamos del entorno natural del mismo en una agradable jornada en la que también está muy presente la convivencia. Todo ello con carácter solidario a beneficio de la Asociación de Alzheimer de Huércal-Overa”.

Desde el Ayuntamiento, invitan a los vecinos a sumarse a este reto. Las inscripciones se pueden realizar a través de la web www.asuspuestos.com y agradecen a los patrocinadores de este reto Salas García Ópticos y Audiometría, su participación en el mismo.

El capitán lorquino Tomás de Morata, conquistó para el reino de Castilla villas musulmanas del Valle del Almanzora, entre la que se encontraba Overa en 1456. Con inteligencia estratégica asaltó esta fortaleza permitiendo el acceso fácil y toma del lugar por los cristianos. Tras finalizar la guerra fue acostumbrado por los Reyes Católicos alcaide de la actual pedanía huercalense al hijo de Morata, de nombre Tomás, como su heroico padre.