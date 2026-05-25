El almeriense Alejandro Guijarro, nuevo campeón de Andalucía de bádminton

Pertenece al club Mercapinturas Almería, que ha obtenido cinco medallas en los campeonatos autonómicos sub13 y sub17.

Nuevo éxito para el bádminton almeriense. El almeriense Alejandro Guijarro se ha proclamado campeón de Andalucía, en la categoría masculina sub17, en el torneo celebrado el fin de semana en Benalmádena (Málaga). En dicha localidad se celebraron los campeonatos de Andalucía sub13 y sub17 donde el club Mercapinturas Almería brilló con luz propia al conseguir cinco medallas.

Un total de 13 jugadoress acudieron a la localidad malagueña de Benalmádena para disputar el torneo más importante de carácter autonómico. En sub 13 compitieron los almerienses Lucía Álvarez, Alba de Juan, Cayetana Pérez y Alonso Fernández. En sub 17, Alejandro Guijarro, Daniel Aguilera, Victoria Pérez, Juanfran Muley, Rubén Compán, Ignacio López, Rubén Navarro, Hernán López y Luna de Juan.

Lucía Álvarez fue otra de las protagonistas del fin de semana al conseguir dos medallas (plata en dobles mixto y bronce en individual) en la categoría sub13. Alejandro Guijarro consiguió el oro individual y bronce en dobles mixto sub 17 y Rubén Compán obtuvo un meritorio bronce en individual masculino (cayendo ante su compañero de entrenamientos en la semifinal). Además, hubo varios cuartos de final y victorias ante cabezas de serie lo que dicta del buen nivel mostrado por el club almeriense en una cita señalada en rojo en el calendario.

Fernando Carrillo, presidente del club Mercapinturas, destaca “el nivel mostrado, fruto del buen trabajo realizado en las escuelas municipales de todos los jugadores, incluso en aquellos que no obtuvieron medalla, ya que el juego desplegado superó las expectativas”.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, afirma que “el club Mercapinturas trabaja muy bien con la base, ampliando la afición por el bádminton en nuestra ciudad y cuidando el talento, con excelentes resultados en los diferentes campeonatos, a la vez que genera buen ambiente y convivencia en los torneos, lo que es igual de importante”.

El club Mercapintura también ha estado presente en Las Torres de Cotillas (Murcia), donde se disputó una prueba del ranking nacional en categoría sub15 y senior con representación almeriense de 7 jugadoress a cargo de Javier Guerrero y Lola Navarro en sub15 y Joaquín Sänchez, Manu Muñoz, Evgenii Podziuban, José Fco Pérez y Ramón Pérez en categoría senior.

Se obtuvieron un total de 6 medallas entre ambas categorías destacando el oro de José Francisco Pérez (Categoría +40), las platas de Manu Muñoz (+40) y Lola Navarro (sub15), y los bronces de Joaquín Sánchez (+30) y el dobles José Fco/Ramón (+30).

Buenos resultados para seguir escalando posiciones en el ranking nacional que permita disputar la fase final de los campeonatos de España de cada una de las categorías.